Hospitales nacionales compran frascos de inmunoglobulina hasta por Q15 mil

La diputada Evelyn Morataya le presentó a las autoridades de Salud datos que recopiló sobre la compra que hicieron varios hospitales de inmunoglobulina a un precio de hasta Q15 mil.

La congresista expresó que los hospitales que han pagado hasta Q15 mil por frasco de inmunoglobulina humana de 10 gramos son:

Hospital de Escuintla

Hospital Roosevelt

Hospital Pedro de Bethancourt

Hospital Departamental de Totonicapán

Hospital Nacional de Coatepeque

Hospital Departamental de Sololá

Hospital Regional de Cuilapa

Explicó que en el 2022 la inmunoglobulina humana 10 gramos tenía como precio de referencia, según el Instituto Nacional de Estadística, de Q3 mil 226 por frasco, mientras que en el 2021, Q4 mil 086; en el 2018, Q4 mil 023 y en el 2017, Q3 mil 347, pero ahora en este año los hospitales lo están comprando hasta en Q15 mil por frasco.

Además, que el frasco de 5 gramos lo han pagado a Q7 mil 500 cuando el precio de referencia del INE en el 2022 era de Q1 mil 551; en 2021, Q1 mil 699 y en 2017, Q1 mil 885.

La inmunoglobulina de 1 gramo se está comprando a Q1 mil 525 por frasco cuando los precios de referencia del INE eran de Q325 en 2022; Q357 en 2021 y Q575 en 2017.

La diputada le preguntó al ministro de Salud, Oscar Cordón, qué medidas iban a tomar de inmediato para adquirir este medicamento, pues la enfermedad ya está presente en el país, pero no con el sobreprecio a los que varias unidades ejecutoras lo estaban haciendo.

Morataya señaló que los proveedores que hay en Guatemala son los que durante los últimos cuatro años se han beneficiados de compras

“Se me hace inconcebible que no haya otra forma de adquirir medicamentos en compras directas a un mejor precio de acuerdo a los precios de referencia del INE” le dijo la diputada al ministro.

Lo que dijo Salud

El ministro de Salud, Oscar Cordón, dijo que sí están preparados los hospitales para enfrentar esta enfermedad y lo que están haciendo es reabastecerlos, tomando en cuenta la disponibilidad que cada uno tenía.

Señaló que muchas veces algunos directores de hospital deciden no comprar inmunoglobulina, porque es cara y no saben si la van a utilizar o no.

Explicó que hay temor de que la Contraloría General de Cuentas los reporte por tener en existencia de un medicamento que no se usa.

Este brote, esta crisis, si le queremos llamar así, nos sirve para ordenar el sistema de abastecimiento de todos los hospitales, no solo el de Suchitepéquez o el de Retalhuleu.

Solo tres proveedores

El ministro hizo referencia a un ejemplo que había dado que cómo era posible que una tableta de acetaminofén cueste Q0.04 en Fray Bartolomé de Las Casas y en Sololá cueste Q8.

Cordón señaló que tiene el listado de proveedores que venden inmunoglobulina en Guatemala y que solo hay tres, lo que ya es un problema, porque el registro sanitario de este medicamento probablemente no se le pasó a otros oferentes.

Confirmó que uno de los proveedores está vendiendo el producto a 10 gramos a Q7 mil 500 y otro a Q15 mil y allí queda la discrecionalidad de la persona que hace la compra.

“Esa discrecionalidad es la oportunidad de abusar del precio”, puntualizó Cordón.

Expresó que una de las medidas urgentes que van a tomar es digitalizar todos los registros sanitarios, pues Salud ha quedado muy rezagado en este tema.

Puntualizó que eso aplica para medicamentos, alimentos y bebidas y también establecimientos de salud.

Más inversión

El ministro Cordón comentó que en el país solo hay 120 inspectores de saneamiento ambiental que tienen a su cargo inspeccionar más de 20 mil fuentes de agua, más de 14 mil establecimientos de alimentos formales, sin mencionar los informales, y que es necesario invertir en la parte de registro, control y de vigilancia.

Añadió que también tiene problema con recurso humano, pues hay auxiliares de enfermería que ganan Q3 mil de sueldo, cuando la canasta básica s de Q3 mil 400.

“¿Cómo es posible que le vamos a pedir a un auxiliar de enfermería que está en un puesto de salud allá en la punta de la montaña, manejando más de 20 programas, ganando Q3 mil, que sea la responsable de garantizar la salud de esa comunidad?”.

IGSS dará inmunoglobulina

El ministro Cordón comentó que están coordinando con otras instituciones para poder recibir dosis del medicamento. Afirmó que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) les va a prestar más de 100 de inmunoglobulina las cuales tendrán que devolver, pero reiteró que el concepto de que el sistema de salud es uno solo.