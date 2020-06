Hospitales Roosevelt y San Juan de Dios siguen sobrepasados y sin respuesta de la cartera de Salud

El Hospital Roosevelt hace un llamado de auxilio a las autoridades de Salud por la gran cantidad de pacientes que tienen. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Hospital Roosevelt amaneció este jueves con 207 pacientes, en estado moderado y crítico, pero todos necesitan oxígeno. A diferencia del Hospital General San Juan de Dios es que no todos necesitan oxígeno, pero tiene al menos 200 pacientes.

Este problema ya había sido anunciado por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) el pasado viernes cuando el Roosevelt tenía 188 pacientes y el San Juan de Dios 165. Los médicos hacen lo posible por atender a todos los que llegan, muchas áreas de esos hospitales fueron habilitados para atender a pacientes graves de coronavirus, a pesar de que no estaban destinados para ello.

La defensora de la Salud de la PDH, Zulma Calderón dijo que ya desde dos semanas habían recomendado que se habilitara el Centro Médico Militar o tomar en cuenta la estrategia que hizo el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que rentó sanatorios para atender otro tipo de enfermedades y dejar la capacidad instalada para la atención de pacientes con coronavirus.

El médico Zagreb Zea quien es integrante de la Junta directiva del Hospital Roosevelt indicó que están sobrepasados de su capacidad y que se les está terminando el oxígeno para atender a los pacientes más críticos, por lo que hizo un llamado a “gritos” a las autoridades para que les den camas en otros hospitales

“Hoy -ayer- amanecimos con 207 pacientes, se nos está terminando el oxígeno porque los pacientes que están esperando en cola para poder optar a una cama tienen un cilindro de oxígeno y como es de alto flujo se acaba muy rápido”, explicó Zea.

El profesional de la medicina manifestó que tiene espacio para 100 personas y tenemos 207 personas. Agregó que entre lo que ha adquirido el hospital y donaciones cuentan con los insumes necesarios, pero dijo que lo que necesitan es que se habilite en un 100 por ciento el Hospital del Parque de la Industria.

“No me sirve de nada que me pidan 10 o 20 pacientes que estén leves o moderados, yo necesito espacio para pacientes críticos para que sean trasladado otros hospitales, pero principalmente al Parque de la Industria”, refirió.

Añadió: “Tenemos a gente sentadas en una banca que están en con cilindro que están recibiendo 12 litros por minuto, eso a un paciente le tarda 7 horas, la situación es muy desesperante para nosotros porque ya no sabemos dónde poner a la gente, y ya no tenemos oxígeno, necesitamos que nos desfoguen el hospital para seguir tratando a la gente que está adentro”, explicó Zea.

La situación en el Hospital General San Juan de Dios es similar a la del Roosevelt. El director de ese centro asistencial Fernando Solares explicó que se están llenos, la capacidad es para 60 personas y tiene 200 y que están haciendo más espacios para ingresar a más personas.

“Hemos actuado según a la necesidad que se ha ido presentando, por el momento solo 60 personas son las que necesitan oxígeno y pacientes ventilados tenemos 7, pero lo más conveniente es no tener ninguno. Creemos que se puede ir saliendo si se cuenta con especialistas, especialmente neumólogos, intensivistas e infectólogos”, dijo el director.

Napoleón Méndez jefe de cirugía del área de emergencia dijo que están haciendo su mejor esfuerzo, pero realmente es una situación insostenible y nos preocupa mucha la buena atención de la población y quisiéramos que fuera optima, quisiéramos darles espacios dignos y porque no lujos, si el guatemalteco lo merece, estamos consternados y tristes por la situación porque como sistema de salud no hemos dado respuesta a esta crisis.

“El hospital no estaba planificado para atender pacientes con coronavirus, y no porque no quisiéramos atender porque al final es una enfermedad más, pero era muy peligroso dejar entrar al virus porque la combinación de enfermedades crónicas y debilitantes como muchos de los pacientes”, explicó el galeno.

El profesional lamenta que el Hospital de Villa Nueva fue insuficiente y el del Parque de la Industria planificado para atender a tres mil, apenas llega a 500 y solo funciona con donativos, con algunos fármacos y con poco personal.

La defensora de la Salud indicó que los 188 pacientes reportados el pasado viernes en el Hospital Roosevelt son los que ya tienen un registro, tiene una cama, una silla o un colchón para poder ser atendidos. Pero aparte de ellos había unos 250 pacientes que buscaban ser atendidos para que les hicieran hisopados, o que estaban esperando un resultado y otros esperando espacio para que los ingresaran.

El hospital San Juan de Dios tenían las mismas condiciones del Roosevelt ya que contaban con 165 pacientes y tenían haciendo fila unas 350 que estaban en espera para ser atendido para que les hicieran el hisopado, esperaban resultados o una cama.

“Los 188 pacientes del Roosevelt y los 165 pacientes del San Juan son dependientes de oxígeno, porque estos dos hospitales se quedaron con los pacientes graves. El Hospital del Parque de la Industria no les recibe ningún paciente más ya que tenían 170 pacientes de los cuales 70 que tenían oxígeno de alto flujo”, dijo la funcionaria de la PDH.

El viceministro de hospitales, Francisco José Coma informó que están haciendo el análisis para desfogar pacientes pediátricos para el Hospital de Infectología Pediátrica y también desfogar pacientes adultos hacia otros hospitales, están trabajando en ello y esta semana se reunieron con la junta directiva del hospital Roosevelt precisamente para ese tema.