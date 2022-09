Hundimiento en Villa Nueva: suspenden búsqueda de dos mujeres desaparecidas en socavón y familia pide ayuda

“Hemos estado cambiando las estrategias debido a que se han presentado varias dificultades. No podemos poner en riesgo a los cuerpos de socorro que se encuentran en el lugar”, indicó Morataya.

Cuando se le cuestionó sobre las acciones de las autoridades luego de que se cumplan las 72 horas que establecen los protocolos de búsqueda, Morataya aseguró que, terminado el tiempo protocolario, seguirán las acciones de búsqueda y rescate de las dos mujeres desaparecidas.

Morataya también señalo que habilitaron un albergue con capacidad para 38 personas, el cual ha sido utilizado por los familiares de las desaparecidas.

También señaló que unos ocho comercios y 50 viviendas fueron notificadas de los riesgos del área.

Añadió que los cuerpos de socorro han descendido en grupos de tres o cuatro elementos. “No podemos sobrecargar el área ya que significaría un riesgo para las autoridades”.

Con respecto a los estudios que hace el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) sobre el suelo, Morataya dijo que no había un tiempo estipulado en el que se entregarían dichos informes.

Aún así, aclaró que las autoridades siguen en las labores de búsqueda, mientras las entidades se encargan de los informes que beneficiarían el trabajo.

La calle en la que transitaban las dos mujeres, de 38 y 15 años, se desintegró el pasado sábado debido a las lluvias y el vehículo en el que se transportaban cayó en el abismo.

Minutos después de la caída del primer automóvil el sábado por la noche, otro vehículo también se precipitó a la hondonada.

El hundimiento, originado por las fuertes lluvias, tuvo lugar en una calle de Villa Nueva, 20 kilómetros al sur de la capital.

“Solo queremos que las encuentren”

Los familiares de las dos mujeres desaparecidas, Olga Emilia Choz Ulin, de 38 años, y Hellen Michelle Mejía Choz, de 15, han pedido más ayuda a las autoridades, en concreto al presidente Alejandro Giammattei, para que puedan tener una solución a la problemática, ya que afirman, en sus palabras que “se sienten cansados y no pueden soportar más la angustia”.

“En este momento exigimos al presidente de la república que, por favor, nos pueda brindar más ayuda. No culpamos a nadie de las autoridades ni rescatistas que están aquí, porque están haciendo su labor arduamente, pero no podemos soportar más, estamos cansados”, afirmó Fredy Mejía, primo de Olga, quien desapareció en el socavón.

Wesly Omar Mejía Choz, hijo de Olga Choz y hermano de Hellen Michelle Mejía, dijo haberse sentido “devastado” ante la situación y que lo único que piden es que logren encontrar los cuerpos de sus familiares.

“Todas las noches recuerdo los momentos que he vivido con ellas. No logro dormir, he derramado lágrimas. Quizás no las podamos ver nuevamente en vida, pero queremos que encuentren sus cuerpos y despedirnos de ellas”, dijo Omar.