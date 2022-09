Socavón en Villa Nueva: Qué dice el alcalde Javier Gramajo sobre la emergencia, las posibles causas, la evacuación del área y qué trabajos se harán

Según Gramajo es un colector que se hizo en conjunto cuando edificaron el paso a desnivel de la ruta CA-9. “En su momento dijimos que el hundimiento que sucedió en el kilómetro 15.5 es parte de la misma vertiente de este colector, y pues esperemos poder resolverlo lo más pronto posible”.

Durante el socavón cayeron un motorista y los tripulantes de una camioneta agrícola, según confirmaron los Bomberos Voluntarios, quienes los rescataron y trasladaron al Hospital General San Juan de Dios por politraumatismo general.

El dato oficial hasta ahora es que cuatro personas fueron trasladadas al centro asistencial estatal. Se trata de Adolfo Mejía Itzep, de 27 años, quien presenta hipotermia y está bajo monitoreo médico. Además, María del Rosario Velásquez, de 74, con fractura de cadera; Harvi, de 20 y Jazmin Gómez, de 24 años con crisis nerviosa.

En el lugar hay dos grietas, la primera, en donde cayeron los vehículos, tiene 15 metros de profundidad, por 60 de largo y 20 de ancho. El segundo agujero está a unos dos metros de distancia del primero y tiene la misma profundidad, pero 30 metros de largo por 10 de ancho.

El alcalde aseguró que debido a la época lluviosa no solo es este hundimiento el que les ha generado emergencias, sino que hay otras áreas en donde se han presentado inundaciones y otros incidentes.

“Estamos evacuando a las personas con el equipo municipal, tenemos casas socavadas. Seguimos atendiendo otras situaciones”, expuso Gramajo.

El alcalde no quiso confirmar que este incidente tiene relación con la falla que aquejó al kilómetro 15.5 de la CA-9. Explicó que “eso no lo podría determinar. Lo único que tenemos claro es que este colector es parte de uno que viene desde donde fue el hundimiento anterior”.

Gramajo aseveró que “es parte de un mismo transversal. No es aislado. Es parte de lo mismo y esperamos ahora poder determinar realmente qué pasó. Nos toca como municipalidad resguardar el área. Lo vamos a hacer y vamos a seguir trabajando en conjunto, que es lo que siempre hemos dicho, y creemos que la única forma de poder resolver”.

Las autoridades municipales ya están evacuando la zona para evitar el paso de vehículos y reducir riesgos de alguna tragedia.

Muchos pobladores han señalado a la comuna de no darle mantenimiento a la red de drenajes, alguna de ellas que tiene más de 50 años. Gramajo recordó que en el punto de la emergencia de este sábado 24 de septiembre antes se formaba una laguna, pero que es evidente que ahora se tendrán que hacer otros trabajos para resolver el problema.

“Nos compete a todos resolver este problema y nos toca ver cuáles van a ser los pasos a seguir. Vamos a seguir viendo. Tenemos reportes que hubo retumbos en la plaza Villa Nueva. Hay dos locales comerciales rajados. Eso significa que no solo es sobre la vía principal, sino también en la parte dentro del centro comercial”, expuso.

En redes sociales circulan vídeos y fotos sobre estos daños. “Ya evacuamos el centro comercial. Falta hacerlo en un auto hotel y varias viviendas que están en frente del socavón. Evacuamos porque no sabemos qué es lo que realmente hay abajo”, agregó el alcalde.

¿Desde hace cuánto tiempo no hacen mantenimiento a los colectores principales? El jefe edil respondió que había que entender que la responsabilidad es en conjunto con el gobierno central. Esta es la vía principal de la CA-9. El colector del hundimiento de hace dos meses y medio no era dentro del municipio de Villanueva. Está en el municipio de Villanueva, pero no dentro y lo que hoy está sucediendo es algo que pasa como una parte secundaria”.

Gramajo culpó que tras la reparación del colector de la carretera principal afectó esto, porque le generó más presión y era cosa de tiempo.

Según el alcalde villanovano disponen de Q17 millones para darle mantenimiento no solo a drenajes, sino al sistema de agua potable en todo el municipio sureño.

Sobre con qué fondos reparará este socavón indicó que no podía decirlo por ahora porque tienen que hacer estudios. “Estamos determinando técnicamente qué hacer acá. Después los medios de comunicación, los vecinos, todos se vuelven ingenieros, arquitectos. No soy ni ingeniero ni arquitecto, tengo que esperar un reporte técnico del equipo de la municipalidad”, argumentó.

“Si tenemos que invertir lo vamos a hacer. Si tengo que ir al concejo a buscar fondos para hacerlo lo haré, porque es nuestra responsabilidad”, resaltó.

El alcalde de Villa Nueva explicó que unos 65 mil vehículos se verán impactados por el cierre de esta arteria. “Son 32 mil en la mañana y 32 mil de regreso. Sobre el transporte pesado resaltó que tendrán que hallarle una solución pronto.