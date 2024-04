En la Unidad de Consulta Externa “Autonomía” del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), hay desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de enfermedades como lupus, esclerosis múltiple, gaucher y algunos tipos de cáncer.

No recibir el tratamiento representa un riesgo alto para los pacientes, pues faltan fármacos que son esenciales para detener la evolución de la enfermedad, y no aplicarlos en el tiempo establecido disminuye la calidad de vida de las personas.

Rituximab, bevacizumab, paclitaxel albúmina, imiglucerasa y natalizumab son algunos de los medicamentos que no hay. Estos se aplican vía intravenosa.

La explicación que han recibido los pacientes es que las órdenes de compra están en evaluación, luego de que sean autorizadas se debe esperar a que haya proveedor, pero esto puede llevar días o semanas.

Escribir a un número de whatsaap para preguntar cómo va el proceso de compra y cuándo estará disponible el fármaco para que se los apliquen, es la directriz que han recibido los pacientes.

Una persona diagnosticada con la enfermedad de Gaucher tiene más de 15 días de enviar mensajes por la vía indicada para consultar sobre la disponibilidad de medicamentos de imiglucerasa, la respuesta constante ha sido: “No”. Además, le han dicho que escriba todos los días pues en algún momento llegará el medicamento para que se lo apliquen, pero en la lista hay varios pacientes en igual condición.

Dicha enfermedad provoca la acumulación de sustancias grasas en ciertos órganos del cuerpo, en especial el bazo y el hígado, y ocasiona que estos se agranden, lo que afecta su funcionamiento, tal como lo describe en su sitio web la Clínica Mayo de Estados Unidos.

“Esa medicina no me quita la enfermedad, sino que solo me mantiene”, dice un paciente que dio su testimonio bajo la condición del anonimato, e indicó que ese retraso en el tratamiento le ha provocado dolor constante en el hígado, y cualquier fuerza que haga le provoca malestar en todo el cuero, pues sus huesos se van deteriorando.

“Lo que me dicen es que no me preocupe, pues no soy solo yo en esta situación. Para mí es urgente que el medicamento ingrese, sí o sí”, agregó el jueves último, minutos antes de salir rumbo al lugar donde trabaja, pues llegó al IGSS antes de las 6 de la mañana para hacer fila en el área de hematología esperanzado de que por fin recibiría el tratamiento, pero tendrá que esperar por tiempo indefinido hasta que lo compren.

Sin certeza de compra

En la misma situación están los pacientes con esclerosis múltiple que por falta de la solución natalizumab no han recibido el tratamiento que les permite tener una vida funcional.

Son más de 30 personas las que una vez al mes reciben el medicamento por vía intravenosa, procedimiento que dura aproximadamente una hora. Pero el jueves llegaron y recibieron la noticia que desde hace 15 días no tienen ese fármaco.

“Me afecta no recibirlo, tengo mucho dolor en la espalda baja, en las piernas, llego al punto de que me cuesta pronunciar las palabras. Ya no puedo hacer actividades con mis hijas, en mi casa. Cuando escuché que no había medicina me dieron ganas de llorar, porque sé las consecuencias que esto tiene para mi salud, para mi cuerpo el no recibirlo”, dijo una de las pacientes.

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune y degenerativa que ataca el sistema nervioso central. El sistema inmune carcome la capa que recubre los nervios -mielina- por donde pasa la señal del cerebro al resto del cuerpo y la interrumpe.

Pérdida de visión, problemas de equilibrio y coordinación, malestar corporal, fatiga, dificultad para caminar, hormigueo en las extremidades, dolor de cabeza… la lista de síntomas es larga y no se manifiestan por igual en cada persona.

“Soy madre soltera y tengo una niña pequeña que requiere de mi cuidado. En mi caso, las piernas se me aguadan, me cuesta caminar, y eso me complica el atender a mi hija, y también en mi trabajo porque tengo que visitar clientes. Cuando no tengo el medicamento me ha pasado que no puedo moverme, he perdido la vista en un ojo. No puedo gestionar mis actividades diarias”, dice otra paciente.

En esa lista de quienes están a la espera del ingreso de natalizumab varias personas residen en departamentos, y viajar al hospital de Autonomía en la zona 9 capitalina para que les indiquen que no hay medicamento disponibilidad representa gasto en transporte, de alimentación y en ocasiones de hospedaje, pues deben trasladarse un día antes a la capital para estar en el lugar antes de las 6 de la mañana, pues la fila de pacientes es larga.

“El medicamento es algo que no se puede parar, la esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa que no se le puede dejar de atender. Esto está avanzando sin que le podamos poner un alto. El que no haya medicamento afecta la vida de quienes la padecemos y de quienes depende de nosotros”, agregan los entrevistados.

Se consultó al Seguro Social, a través de su oficina de comunicación, cuál es el atraso en la compra de este tipo de medicamentos y cuándo se tendrá la disponibilidad para regularizar los tratamientos, la respuesta fue que el "Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS se encuentra en proceso para adquisición y está agilizando las compras de dichos medicamentos, tan pronto se resuelva el abastecimiento, estaremos informando a los pacientes".