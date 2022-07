Las imágenes que muestran esperanza ante una nueva movilidad y nuevos sueños: La historia de Óscar Osoy, un guatemalteco que se encuentra en rehabilitación

“Lo primero que pienso hacer, ya cuando tenga mi prótesis, es conseguir un trabajo de lo que sea, mejor si es de jardinero. Ya no quiero estar sin hacer nada y que la gente me regale sus centavitos, quiero extender mi mano y que me paguen por un trabajo bien hecho”