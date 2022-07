Impuesto de Circulación 2022: Persisten quejas por multas de tránsito que impiden imprimir boleta electrónica

Todos los conductores que no han pagado el impuesto de circulación tienen menos de una semana para hacerlo , de lo contrario no podrán movilizarse en ninguna parte del país.

Pero no lo podrá hacer si los conductores tienen alguna multa de tránsito de las municipalidades de Jutiapa, Antigua Guatemala y más recientemente Mixco, comunas que firmaron convenios con la SAT y que enlazaron sus sistemas.

Es por eso que algunos usuarios se han quejado que mantienen multas desde hace más de cinco años, y que les es imposible imprimir la boleta de circulación si no cancelan las amonestaciones.

Roger Escalante, Gerente de la Entidad Mixqueña de Tránsito (Emixtra), explicó que cualquier multa que aparece en el municipio tiene respaldo, no se puede aducir que son infracciones “fantasma”, explicó la autoridad.

“Nuestros agentes les entregan una boleta, muchos conductores no la pagan en su momento. Hemos tenido problemas con conductores que aducen que han comprado vehículos y que los vendedores no les advierten de multas pendientes”, refirió Escalante.

El convenio entre la municipalidad de Mixco y la SAT es prácticamente nuevo, la entidad tributaria dio de plazo hasta cuatro meses para implementar el sistema pero el mismo se ejecutó a menos de un mes.

“Nosotros aproximadamente hace 20 días firmamos con la SAT, no estábamos enlazados para que no pudieran imprimir la calcomanía si tuvieran alguna multa pendiente, pero debido a este convenio ya se subió nuestra data a la SAT y ahora conductores se dan cuenta de multas de años anteriores”, señaló Emixtra.

Pero aunque ya se ha pagado la multa varios conductores afirman que no pueden imprimir su boleta porque no se ha actualizado el pago con la SAT, lo que le está generando problemas.

La postura de Emixtra es que el pago no tarda más de 24 horas en verse reflejado. La realidad contrasta con los cientos de quejas que se han recibido en distintas redes sociales y que, ha trascendido, satura esta semana de quejas a la SAT.

“Si usted paga en línea en cinco minutos el sistema ya se actualiza, donde tenemos algún aproximado de 12 a 24 horas es cuando se paga con tarjeta mediante sistema POS -cobros móviles hechos por los agentes de tránsito-. Actualmente el Consejo Municipal decidió apoyar a los conductores con rebajas del 50% si pagan con tarjeta -de crédito- las multas pendientes”, indica Escalante.

Además, si algún conductor fue “engañado” y compró un auto con multas puede hacerlo notar a un Juzgado de Asuntos Municipales, pero esto demora en ocasiones 15 o 20 días. Esta opción es poco viable, si se toma en cuenta que a partir del 1 de agosto comenzarán los operativos para exigir el distintivo electrónico como constancia que se hizo el pago del impuesto, en caso contrario, los agentes de tránsito imponen multas.

“Pueden llegar a los juzgados de asuntos municipales y de transito; tenemos tres juzgados, uno en la zona 8, otro en la zona 1 y en la zona 3 -de Mixco-. Acá pueden llegar para solventar dudas de sanciones, para que el juez tome las decisiones que pueden ir como anulaciones de multas, rebajas o convenios”, precisó.

Nuevo sistema

Según autoridades de la SAT hasta este martes 26 de julio restan 1.7 millones de vehículos que no han pagado el impuesto de circulación, lo que podría afectar el sistema bancario si todos dejan el pago para el último día.

Marco Livio Díaz, jefe de la SAT, señaló en una entrevista radial que todos los conductores deben de revisar no tener multas pendientes antes de realizar el pago del impuesto.

“Hemos estado firmando convenios, tengo en mente los que hemos firmado con Jutiapa, Mixco y Antigua Guatemala; como no estábamos en línea no aparecían (las multas antiguas) pero ahora sí, esto se debe a que el sistema no estaba conectado”, señaló.

Actualmente la SAT se encuentra trabajando en un nuevo sistema que permita conectar todas las infracciones municipales con la entidad tributaria.

“Estamos haciendo un sistema propio para ponerlo en todas las municipalidades, para que se conecten muy fácilmente, les daremos el módulo de conexión para que las municipalidades que tengan policía municipal de transito se agreguen al sistema”, comentó.

Se intentó obtener una postura de la SAT por las quejas de los usuarios que destacan que pese a ya pagar multas la SAT les impide imprimir la boleta, pero no fue posible obtener hasta este momento dicha información.