Incremento de casos asintomáticos preocupa al Consejo Nacional de Salud

Hacienda de la zona 1 de Fraijanes en donde están en cuarentena a 68 personas con covid-19. (Foto Prensa Libre: Fernando Cabrera)

Ese traslado se da a pesar de que, al salir de una citación en el Congreso con el Frente Parlamentario contra el Hambre, el ministro de Salud, Hugo Monroy, indicó que solo dos casos asintomáticos se tenían registrados y por eso no era necesario masificar las pruebas.

El exvicepresidente Rafael Espada, quien asiste a la reunión del Consejo Nacional de Salud en representación de las universidades privadas del país, comentó que el Igss está preocupado por la cantidad de personas asintomáticas que son positivas en covid-19, y planteó la necesidad de determinar si se pueden ir a su casa, a un hospital o a un hotel.

“Se debe establecer una clasificación, si se puede ir a su casa y si se puede aislar del resto de la familia y pueda estar cómodamente, si no hay que buscar albergues, en los que se pueda tener un buen número de pacientes, hoteles o una facilidad ya sea para pacientes del Igss o del Ministerio de Salud”, explicó Espada.

El exvicepresidente añade: “Si una persona asintomática positiva que vive en una casa con un dormitorio y seis personas no se puede quedar, se debe trasladar a otro lado. Hay municipios que están preocupados de que lleguen ese tipo de pacientes, por lo que hay que educar a la gente de que no hay peligro de contaminación, sino que es un aislamiento para que terminen la cuarentena y puedan regresar a su casa, por el momento no se sabe cuántos son”.

Asimismo, el representante titular de la Usac, Dorian Ramírez Flores, comentó que sí preocupa el incremento de casos y por ello es necesario hacer una buena planificación que considere las variables más relevantes. Los lineamientos serán generales, y serán los diferentes sectores que detallen acciones específicas, según su contexto y necesidades.

“El tema de los asintomáticos es uno de los asuntos concretos en los que vamos a trabajar en los próximos días para definir criterios de decisión que sean aplicables, tanto para el Igss como para el Ministerio de Salud”, dijo Ramírez Flores.

También explicó el representante de la Usac que este jueves se aclaró que si bien es necesario planificar la desescalada de las medidas de confinamiento y un retorno gradual a las actividades productivas, no significa que se hará de inmediato, sino que dependerá del comportamiento de la curva de incidencia.

“De varias propuestas, se seleccionó una que será un marco de lineamientos generales. Los integrantes del Consejo Nacional de Salud trabajaremos en sugerencias durante el fin de semana para poder generar una propuesta consensuada para llevar a la próxima sesión del próximo martes”, añade el experto.

Ramírez Flores considera que es preocupante que los hospitales del Igss y de la cartera de Salud se llenen de casos leves y se encuentren con pocas camas disponibles para casos moderados y graves.

“Una medida que puede dar buenos resultados es el ingreso de los casos leves en instalaciones adaptadas para ello, como lo está haciendo el Seguro Social”, expone el representante de la Usac.

Espada manifestó que él es encargado del área académica, por lo que expuso que ya la Usac y Universidad Mariano Gálvez seguirán con clases virtuales hasta enero del otro año y se aplicarán ciertas actividades semipresenciales, pero dependiendo de cada facultad, también se habló del reingreso de internos a los hospitales y que estos regresan solo si se les da la protección total pagada por el Ministerio y que no trabajarán en áreas de covid-19 y en los intensivos.