Insivumeh cuenta Q26.4 millones menos de presupuesto para este año

El objetivo del Insivumeh es proporcionar información científica, confiable y efectiva, para que las autoridades tomen decisiones que minimicen los riesgos ante fenómenos naturales. Su campo abarca más que la sismología y se extiende al monitoreo de volcanes y ríos, así como a fenómenos meteorológicos.

Sin embargo, esta labor se ha visto mermada por la falta de recursos de la institución. Este año se le redujo el presupuesto a Q50 millones, Q26.4 millones menos de su presupuesto vigente del año pasado que fue de Q76.4 millones.

Este, a su vez, fue Q20 millones inferior al del 2020 que alcanzó los Q96.4 millones, el presupuesto más elevado en 10 años, aunque solo ejecutó el 64 por ciento.

Además, en ese lapso y en casi todos los años a la institución le hicieron recortes a su presupuesto asignado que sumaron Q83.4 millones.

Uno de los pocos años en los que se le aumentó recursos al Insivumeh fue en 2020 cuando se le transfirieron Q30 millones adicionales. Justo de ese año es el “caso clima, corrupción y poder” que investiga el Ministerio Público, en el cual 25 personas enfrentan proceso judicial señalados de malversar Q28.6 millones.

Vulnerabilidad

Informes de entidades internacionales ubican a Guatemala dentro de los países más vulnerables a fenómenos naturales.

Verificamos por Usted: ¿Puede el Estado promover actividades religiosas?

El Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgos de Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ubica a Guatemala en el penúltimo lugar de Centroamérica, solo delante de Belice, con 25.52 puntos, menos de promedio de todos los países que integran ese organismo, que es de 31.7.

De acuerdo con el Reporte Mundial de Riesgos, cuya edición más reciente se publicó en septiembre del año pasado y analiza datos hasta el 2019, Guatemala ocupa la posición 10 de 181 países evaluados, en cuanto a la vulnerabilidad a desastres naturales, y es el número 1 de América.

Dicha lista, elaborada por la organización Ayudas para el desarrollo de alianzas, de Alemania, y la Universidad de Rurh Bochum de ese país, evalúa cuatro componentes para determinar el grado de vulnerabilidad de un país: la exposición a terremotos, ciclones, inundaciones, sequías y al aumento del nivel del mar.

Por aparte, la organización alemana Germanwatch también publicó el año pasado su decimosexto Índice de Riesgo Climático Global 2021, en el cual Guatemala figura en el puesto 16, de 180 naciones, de las más afectadas por los fenómenos naturales desde 2000 al 2019.

Este informe recopila y analiza eventos relacionados con el clima, tormentas, inundaciones y temperaturas extremas, pero no incluye incidentes geológicos como terremotos, erupciones volcánicas o tsunamis.

Lea también: “No es responsabilidad de EE. UU. el desarrollo rural integral de Guatemala”, dice Adrián Zapata, experto en desarrollo rural

Poca atención a prevención

Estos reportes evidencian que los países pobres o en vías de desarrollo se han visto particularmente afectados por los impactos del cambio climático y otros fenómenos naturales; sin embargo, a juicio de expertos, esto parece que ha sido tomado a la ligera por los gobiernos, ya que no han hecho esfuerzos por invertir en prevención.

Un ejemplo es justo la revelación que hacía esta semana el Insivumeh de la carencia de personal para vigilar los sismos. Dicha institución fue creada a raíz del terremoto del 4 de febrero de 1976, pero 45 años después aún tiene múltiples necesidades.

La información de falta de personal para monitorear los sismos, lamentablemente, no es algo nuevo ya que fortalecerla no ha sido del interés de los gobiernos, no le ponen la importancia debida y al personal no le reconocen su trabajo, coinciden expertos consultados.

La falta de personal viene desde hace muchos años.

Lea también: Guatemala todavía es embudo en ruta del narcotráfico hacia EE. UU.

“Hubo un momento en que en Sismología solo había una persona para todo el país”, dijo Manuel Mota, ingeniero geólogo, que durante varios años trabajó en temas prevención, tanto en el Insivumeh como en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Pero, aunque se tuviera más personal científico laborando en el Insivumeh, también se carece de equipo suficiente, el que tiene está en mal estado o no es el adecuado. La resolución de estos problemas obligadamente pasa por fortalecer las finanzas de la institución.

La red sismológica de Guatemala es muy pequeña comparada con la de países como Nicaragua y Costa Rica y aunque ha habido donaciones “aún hace falta muchísimo”, considera Alejandro Maldonado, secretario ejecutivo de la Conred del 2000 al 2004 y luego del 2008 al 2016.

También hace falta instrumentalización para hacer frente a las amenazas vulcanológicas y meteorológicas y hacer sistemas de alerta temprana funcionales que eviten la pérdida de vidas. Antes había un fuerte financiamiento, “pero no ha habido continuidad”, aseguró Maldonado.

Intereses

Los expertos explican que el poco interés en apostarle a la prevención puede responder a varios factores, entre estos que el tema no da réditos políticos. Es decir, si ocurre un fenómeno natural y no se pierden vidas gracias a la buena dirección de una institución, pocos recordarán a los funcionarios. Por el contrario, luego de una tragedia es usual que figuren políticos ofreciendo ayuda a los afectados.

Lea también: Los puntos que acercan (y los que crean diferencias) entre la relación política y comercial de Guatemala y EE. UU.

Mota duda de si los funcionarios con poder de decisión son conscientes de la vulnerabilidad del país. “Los técnicos sí lo están, saben lo que podemos hacer, pero si el que toma la decisión es un político y no un técnico, pues en qué estamos”, señaló.

Maldonado añade a la corrupción como otro factor que vulnera a las instituciones involucradas en la prevención ya que “muchas veces es más negocio invertir en reconstruir cuatro o cinco veces en la misma obra, que hacerla con todas las medidas de prevención y de riesgo ya incorporadas”.

Según estimaciones que hace unos años hizo Conred, por cada Q7 quetzales que se invirtieran en prevención el país ahorraría Q12 de lo que gasta en respuestas.

Pero “la combinación entre funcionarios que no saben cuál es la misión de estas instituciones, más la falta de recursos, más la corrupción, más los intereses políticos, hacen una fórmula explosiva que termina en desastres”, se lamentó Maldonado.

Verificamos por usted: ¿Alcanzó el gobierno niveles históricos de ejecución presupuestaria en 2021?

Posición

El Insivumeh declinó hacer comentarios para esta nota. Su oficina de Comunicación nos remitió a sus redes sociales para conocer su trabajo.

Su página en internet destaca que la institución es “altamente calificada” y contribuye a la “optimización de actividades del sector productivo asociadas a las ciencias atmosféricas, geofísicas e hidrológicas”. También coordina servicios con el sector privado y actúa como asesor técnico del Gobierno en caso de desastres naturales.