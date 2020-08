Jalapa, un departamento con pocos casos de covid-19 pero con pocas pruebas

En el mercado temporal las ventas están colocadas con 3 metros de distancia, frente al Salón Municipal. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Según datos del Ministerio de Salud y del Laboratorio Nacional de Salud en Jalapa, el departamento tiene 163 casos positivos de covid-19 acumulados, 123 en Jalapa, 13 en San Pedro Pinula, 3 en San Martín Jilotepeque, 17 en Mataquescuintla, 5 en Monjas, 2 en San Carlos Alzatate, y San Manuel Chaparrón aún no tiene casos.

Hasta el momento, hay 103 personas recuperadas, 55 casos activos y 5 personas fallecidas.

Las estadísticas son bajas si las comparamos con los 400 mil habitantes que tiene el departamento.

Ante la incertidumbre, un equipo de Guatevision y Prensa Libre viajó a 100 kilómetros de la capital. Al llegar a Jalapa, las primeras imágenes que se lograron captar fueron las de pocas personas en la calle, todos con mascarilla puesta y un mercado temporal afuera del salón municipal como pocos en el país.

Son 116 puestos de ventas con distanciamiento social que fueron habilitados por la Municipalidad hace aproximadamente un mes.

“Trajeron para acá a los vendedores informales del mercado para evitar las aglomeraciones y con el distanciamiento social”, dijo una de las vendedoras.

Cada venta está colocada a tres metros de distancia para evitar aglomeraciones y posibles contagios del nuevo coronavirus. Sin embargo, como muchos comerciantes en al país, ellos también se han visto afectados.

“También afecta la economía porque mucha gente no tiene trabajo, entonces no vienen porque también dinero no hay”, expuso Keylin Salazar, vendedora del mercado.

El recorrido continuó por el Parque Central del municipio, un lugar desolado pues, por la pandemia, las autoridades decidieron cerrarlo. La iglesia, que reabrió sus puertas hace unas semanas, recibe pocos feligreses que antes de ingresar deben desinfectar sus zapatos y utilizar alcohol en gel para limpiar sus manos.

“La población definitivamente ha participado. En todo proceso, de desarrollo o ahora para evita la expansión de este virus, es la población la responsable directamente ya que aquí hemos tenido la dicha de que las personas han colaborado con las autoridades”, mencionó Rafael Sandoval, alcalde del municipio de Jalapa.

Y aunque los ciudadanos han tratado de cuidar su salud, hay quienes opinan que a partir de la reapertura económica la gente volvió a salir a las calles.

“Aquí como a veces ocultan algunas cosas entonces uno a ciencia cierta no sabe en realidad si es cierto o es mentira, pero sí se está saliendo de control todo, la gente ya se comenzó a descuidar”, agregó Claudia Espinoza, vecina de Jalapa.

Y es que, en Jalapa, de marzo a la fecha, se han realizado solo 785 hisopados, y han estado en cuarentena 2 mil 698 personas, una cantidad baja en comparación con el número de habitantes del departamento.

“Dentro de las investigaciones y supervisiones que, de oficio, hemos realizado hemos determinado que las pruebas en realidad han sido muy pocas. El porcentaje oscila entre el 2 al 5% de la población que han aplicado a las pruebas. Por ejemplo, en los Centros de Salud las pruebas quedaron de 5 a 10 pruebas para una población de 400 mil habitantes. También hemos investigado que las pruebas cuando se envían al Laboratorio Nacional están regresando hasta 25 días después”, resaltó Cecilia Aguirre, auxiliar del procurador de Derechos Humanos en Jalapa.

Lo que preocupa a muchos es que en pocas semanas alguno de estos 7 municipios pueda pasar a verde en el semáforo epidemiológico, y por no tener una buena cantidad de pruebas los contagios incrementen.

Además, la Procuraduría de los Derechos Humanos está dando seguimiento al presupuesto de casi Q5.5 millones que el área de salud tiene asignada específicamente para el tema de covid-19 y que la ejecución, hasta el momento, ha sido baja.