Tormenta tropical Julia será huracán este sábado y mañana llegará a Nicaragua

Julia o sus remanentes girarán luego hacia el oeste-noroeste y estarán cerca de la costa del Pacífico de Centroamérica el lunes.

El NHC advirtió del riesgo de inundaciones repentinas y de deslizamientos de lodo que entrañan las lluvias de Julia, que a las 12.00 GMT de este sábado estaba localizada a unas 165 millas (270 km) al este-sureste de la isla de Providencia, que en 2020 fue duramente golpeada por el huracán Iota.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en Colombia, y la costa nicaragüense del Caribe, de Bluefields a Puerto Cabezas, están bajo alerta de huracán.

Hay además avisos menos graves para otras zonas de Nicaragua y Honduras.

Los intereses en otros lugares a lo largo de las costas del Pacífico de Nicaragua, Honduras, y El Salvador debe monitorear el progreso de Julia, Según el NHC.

Julia se está moviendo hacia el oeste a cerca de 21 mph (33 km/h) y va a mantener ese rumbo hasta esta noche, seguido de un movimiento hacia el oeste o hacia el oeste-noroeste a una velocidad de avance más lenta el domingo y el domingo por la noche.

Los vientos máximos sostenidos están cerca de 60 mph (95 km/h) con mayores ráfagas

Se pronostica un fortalecimiento constante y rápido mientras Julia cruza del sudoeste del Caribe y que se convierta en un huracán más tarde hoy y que se debilite una vez haya entrado tierra adentro en Nicaragua.

