Júpiter, Venus y la Luna vistos como nunca: cuándo y a qué hora se podrá ver el fenómeno llamado “Beso Celestial”

El “Beso Celestial”, ocurre una vez al año, pero el que tendrá lugar este 2023 tiene la particularidad de combinar el gran tamaño de Júpiter con el brillo de Venus, considerado el más iluminado de todo el sistema solar.

Ambos planeta se encuentras separados por una distancia de caso 321 mil millones de kilómetros, pero la “Conjunción Planetaria” permitirá verlos como se estuvieran cerca el uno del otro.

El fenómeno, a pesar de que fue visible durante todo el mes de febrero, tendrá su punto máximo en la tarde y noche de este 1 de marzo, ya que será el punto en que los dos planetas estarán “más cerca”.

“Venus y Júpiter estarán juntos como dos gotas de agua. En el crepúsculo de este 1 de marzo podrá ver a la pareja sobre el horizonte occidental al atardecer y poco después”, indica la NASA en una publicación de Twitter.

Attention skygazers: Witness Venus and Jupiter hanging out like two peas in a pod! At twilight today (March 1), catch the pair above the western horizon during sunset and just a little bit after. Details on this and other events: https://t.co/Dz0MN3F6D0 pic.twitter.com/qXAagzI6aU

— NASA (@NASA) March 1, 2023