A través de redes sociales y los medios de comunicación, el Zoológico La Aurora logró una exitosa búsqueda de los “Chiquillos de Corazón”. Trece de los 21 niños que ganaron el concurso para nombrar a la Mocosita en 1957 fueron localizados y reconocidos por su participación en la historia del zoológico.

En el marco de la conmemoración del centenario del Zoológico Nacional La Aurora, las autoridades del parque decidieron reunir al selecto grupo de ganadores del concurso publicado por Prensa Libre hace 67 años. En aquel entonces, se llevó a cabo una convocatoria abierta para que todo aquel niño o niña entre siete a 12 años, propusiera un nombre para el paquidermo. Ana María Arévalo, quien en ese entonces tenía ocho años, obtuvo el primer lugar, aunque otros 20 participantes también mandaron el mismo nombre: "Mocosita".

En la actualidad, los "Chiquillos de Corazón" rondan entre los 75 a 79 años. Al grupo localizado se le entregó una copia de la publicación de Prensa Libre, unas pulseras conmemorativas, un pin de la Mocosita y una gaseosa con serigrafía especial por el aniversario del zoológico.

El 25 de diciembre de 2024, el Parque Zoológico Nacional La Aurora cumplirá sus primeros 100 años, un momento con el que buscan preservar el legado y los relatos que han marcado su trayectoria.

Quiénes son los "Chiquillos de Corazón"

Hugo Roberto Ruano Rodríguez, 79 años

Don Ruano Rodríguez tendría más o menos 12 años y medio cuando fue publicado el concurso de Prensa Libre. En la actualidad, es economista, tiene hijas y nietas en Europa, y le agrada las actividades del zoológico, en particular, darle de comer a las jirafas.

“En aquellos tiempos, Prensa Libre era uno de los principales periódicos de Guatemala, y sacaron a concurso. Yo me reuní con unos tíos, ahí platicamos, venían ideas, total que resultamos con la Mocosita”, comenta.

Ruano narra que cuando llegó con la papelería correspondiente a las oficinas de este medio de comunicación, ya había llegado otra persona antes que él. Por esta razón, en el listado de ganadores aparece su nombre en el segundo lugar, ya que fue la segunda persona que propuso el nombre de Mocosita.

Al preguntarle cómo se enteró de la búsqueda de los "Chiquillos de Corazón", comentó que “no me había dado cuenta, pero una amiga de la familia se lo mencionó a mi hija. Ella sabía que yo había participado. Fue cuando me contactaron y me hice presente”.

Don Hugo resalta que hay una gran diferencia entre el zoológico de hace 60 años y cómo está ahora. “La asociación encargada del zoológico lo tiene realmente muy bonito, muy bien cuidado, bien urbanizado”, indica.

Hugo Vitelio Juárez Figueroa, 79 años

Don Hugo Vitelio tenía unos 10 u 11 años al momento de participar en el concurso.

Don Hugo contó a Prensa Libre y Guatevisión que le gusta pintar y eso lo motivó a realizar un dibujo que sostiene en sus manos.

Hugo Vitelio Juárez Figueroa, de 79 años, es uno de los niños que en 1957 nombro a la elefante proveniente de la India como "Mocosita". (Foto Prensa Libre: Oscar Vásquez).

También, agradeció a las autoridades y directores por recordarse de los niños que bautizaron a la Mocosita. Para él, haber participado en su niñez y ser uno de los "Chiquillos de Corazón" ha sido muy emotivo.

Julio Humberto Muñoz

Verónica Muñoz asistió a la reunión organizada por el Zoológico La Aurora en representación de Julio Humberto Muñoz, su padre, quien falleció hace años.

“Para mí es un honor estar recibiendo premios de mi papá, porque él hace 37 años que ya no está conmigo, falleció muy jovencito. Ahora, esto es para mí una emoción, un juego de sentimientos dentro de mí”, comparte Muñoz.

Muñoz se enteró de la búsqueda de "Chiquillos de Corazón" a través de un su primo, quien la animó a contactar al parque y preguntar si podía asistir en nombre de su progenitor.

“Son cosas que lo motivan a uno a seguir adelante, a hacer cosas bonitas, pues, se lleva uno cada sorpresa, ¿verdad? Eso es lo que hoy estamos aquí celebrando. Creo que como yo, todos tenemos muchas emociones”, añade.

Emilio Peralta

Con una mezcla de emoción y tristeza, Luis Pedro Peralta, hijo de Emilio Peralta, acudió a la actividad. Emilio expresó que anhelaba compartir el momento con su papá.

“Fue muy emotivo, sobre todo porque mi papá falleció hace cinco años y hoy, pues, estamos reviviendo momentos con él. Él siempre nos hablaba del nombre Mocosita, del concurso, de cómo ganó”, recuerda Peralta.

El nombre de la Mocosita siempre sonaba en la casa de los Peralta, en desayunos, almuerzos y reuniones. “Cada vez que veníamos al zoológico también, así que hoy es un día muy especial para nosotros como familia”, resalta Luis.

Además, agradeció al zoológico por revivir los recuerdos que habían escuchado por años.

Lesbia Ayala García, 75 años

Hace 57 años, doña Lesbia participó en el concurso. Tenía nueve años.

“Fue emotivo cuando éramos chiquitos, porque concursamos en algo bonito, pero más emotivo fue que nos buscaran y que tenían archivos de hace tanto tiempo”, dijo Ayala.

De acuerdo con Lesbia, la reunión y la búsqueda de cada uno de los niños que participaron en aquel concurso fue algo inesperado y agradable. “La Aurora que vimos en esa época, ni sus luces de lo que ahora es”, afirma.

La "Mocosita"

El sábado 30 de marzo de 1957, una elefantita procedente de Calcuta, India, arribó a Guatemala para ser la nueva atracción del Zoológico Nacional La Aurora.

Se anunció que el recibimiento del animal incluiría un desfile que comenzó desde el campo de aviación con rumbo a La Aurora, su hogar durante el resto de su vida.

El arribo a Guatemala de la Mocosita fue documentado por Prensa Libre. (Ilustración: Hemeroteca PL)

La pequeña elefante tenía cinco años cuando llegó al territorio guatemalteco. Durante 51 años, la Mocosita se convirtió en un animal emblemático, querido y recordado por muchos guatemaltecos.

La paquidermo vino al país para “llenar el vacío que dejó al morir aquel viejo elefante bautizado con el nombre de Linti”, se lee en una noticia de Prensa Libre del 16 de mayo de 1956. El esqueleto de Linti puede apreciarse en la actualidad en el Museo de Historia Natural “Jorge Ibarra”.