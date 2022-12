La llamada al 1561 de la PNC que ayudó a la captura del líder de Mara Salvatrucha en Mixco

Lo mejor de este programa es su confidencialidad, dice Barrios, quien por estos días está satisfecha porque una llamada que recibió llevó a las divisiones de Información Policial (DIP) y la Especializada en Investigación Criminal (Deic), a capturar al supuesto máximo líder de la Mara Salvatrucha en Guatemala, El Salvador y Honduras, Walter Mauricio Trejo Mejía.

La agente de la PNC recordó que el 17 de noviembre, a eso de las 21:10 horas, llamó un señor al 1561, presumiblemente desde un teléfono público, y le dijo que quería denunciar a un grupo de sujetos que operaban en Ciudad de Plata, zona 7 de la capital y otra área de Mixco, Guatemala.

De acuerdo con Barrios tardó poco más de cinco minutos en convencerlo que se atreviera a denunciar el hecho, que le diera más detalles, porque la información era totalmente confidencial. De hecho, ni siquiera piden el nombre de quien llama para aprovechar los detalles que proporcionan de los hechos criminales, o estructuras que delinquen.

“Le expliqué que su información era importante, que no debía temer porque no necesitaba su identidad, sino que solo requería que le validara los detalles de la denuncia y les diera pistas para iniciar una investigación formal”, recuerda Barrios.

Fue así que la persona entró en confianza y pudo compartirle la información sobre “unos individuos que operaban en Ciudad de Plata, que eran salvadoreños, que los había escuchado hablar de que estaban huyendo de su país por las acciones que tomó Bukele”.

“Me dio muchos detalles, precisos, y la dirección la proporcionó todavía con mucha pena, pero aún así la dio”, asevera Barrios.

La persona que llamó volvió a pedirle la confidencialidad, y así lo hizo. Las llamadas están resguardadas por la institución y sirven para iniciar las investigaciones.

Fue así como al colgar el teléfono, la agente trasladó toda la información a la DIP y la Deic, para que se iniciara el proceso de averiguación. Hasta ese momento no sabían que era un objetivo de alto valor, pero al montar guardia, desde ese mismo 17 de noviembre, se logró evidenciar los movimientos que hacía el sujeto junto con otras personas que fueron capturadas 13 días después.

“La satisfacción más grande es que la información fue importante para capturar al máximo líder de la MS13 de El Salvador. Sirvió para montar los operativos y llegar a su detención y la de sus cómplices”, explica Barrios.

Ella lo considera como un gran logro para el país porque “no sabemos si estos sujetos pertenecen a una banda de sicarios y logramos poner a salvo vidas inocentes”.

“Fueron 35 minutos de diálogo en los que el ciudadano dio detalles importantes para capturar a este individuo que ahora deberá responder ante la justicia”, indica Barrios.

Durante los años de trabajo, dijo la agente operadora, “hemos tenido satisfacciones como este. Por ejemplo, en otra oportunidad, una niña llamó llorando, y no podía explicarse por el llanto. Cuando pudo hablar, le contó que un tío había abusado sexualmente de ella. Después de una hora de charla, en la que logré que confiara, me contó”.

“Todavía me dijo: puedo confiar en usted, señora. Le dije que sí, que ni siquiera le iba a preguntar su nombre que solo me dijera qué había pasado”, comentó la policía.

“Estoy siendo víctima de acoso por parte de mi tío. Él ha abusado sexualmente de mi. Mi mamá me dejó y ahora vivo con mi abuela, y el se aprovecha de eso. Ya no aguanto, me dijo”, recordó Barrios.

En menos de 24 horas el tío ya estaba preso, asevera la agente de PNC. Este caso y el de tres niños de Quiché, que fueron rescatados porque sus papás los abandonaban porque se iban a ingerir licor y al regresar los golpeaban, son sus satisfacciones.

“Este programa es muy útil. Ojalá más personas lo conozcan y llamen sin temor al 1561 de la PNC y Crime Stoppers”, finaliza.