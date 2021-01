La llegada de las vacunas contra el covid-19 podrían tardar más de lo esperado

MSPAS pide a la población denunciar casos de posibles estafas relacionadas a la vacuna contra el covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El proceso de vacunación contra el covid-19 en Guatemala está en un punto muerto, lo que coloca al país en desventaja, a las puertas de un alza de contagios y abre la posibilidad a grupos oportunistas que han ofrecido en la provincia una falsa vacuna contra el coronavirus.

Hasta ayer, el presidente Alejandro Giammattei no había sancionado la ley que financia las vacunas, un decreto que facilita hasta Q1 mil 500 millones para las inmunizaciones gratuitas; además, abre la posibilidad a las empresas privadas de negociar directamente con las farmacéuticas.

Hasta ahora, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) solo ha garantizado vacunas a través del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y esperan la entrega del primer lote de dosis en febrero.

Sin embargo, la directora de la Organización Mundial de la Salud (OPS), Carissa Etienne, en un mensaje difundido el 21 de enero, indicó que será en marzo cuando las vacunas adquiridas por el sistema Covax lleguen a los países, incluida Guatemala.

Al ser consultados, el MSPAS dijo ignorar ese atraso en la entrega de vacunas, y espera que se mantengan los plazos anunciados por la OMS.

Vacunas falsas

Las autoridades de Salud Pública se mantienen a la espera del primer lote de vacunas contra el covid-19, y ya han empezado las denuncias sobre sujetos que ofrecen falsas dosis de esa inyección.

A la redacción de Prensa Libre llegó una denuncia que menciona cómo en la colonia Carolingia, en la zona 6 de Mixco, un grupo de personas está haciendo visitas de casa en casa ofreciendo vacunas contra el covid-19 a un costo de Q10.

Lo mismo señaló un residente de Gualán, Zacapa. La información compartida también relata cómo esas personas portan trajes de protección y se hacen pasar por personal del MSPAS.

El pasado 16 de enero, Salud hizo un recordatorio a la población de que la vacuna contra el covid-19 aún no ha ingresado al país, y cuando llegue, será gratuita, universal y voluntaria.

Las autoridades de Gobierno esperan que a finales de febrero puedan empezar con las jornadas de vacunación, que tendrían que llegar al 60% de la población actual.

Esas jornadas iniciarían con el primer lote de cien mil vacunas, que serán aplicadas a médicos, enfermeros, bomberos y demás personal que trabaja en la primera línea de atención del covid-19.

El MSPAS rechazó las acciones que personas inescrupulosas están haciendo para engañar a la población ya que, además, la vacunación hacia la población que no esté en primera línea de atención o no esté en grupo de riesgo no es prioritaria.

“El personal de Salud Pública no la está ofreciendo por ningún medio y, oportunamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informará oficialmente la llegada de la vacuna y la forma de distribución a nivel nacional según los grupos priorizados”, dijeron.

Asimismo, piden a la población que al ser visitadas por gente que se haga pasar por personal de Salud hagan la denuncia respectiva y alertan del peligro que puede ser para el cuerpo humano inyectarse una sustancia desconocida.

El Ministerio Público indicó que al momento no tiene registro de ninguna denuncia relacionada.

Más información

El exviceministro de Salud y analista en temas de salud pública, Adrián Chávez, indicó que es importante definir un canal de denuncia con el MP que permita a la población evidenciar el desarrollo de ese tipo de actividades.

Aunque en Guatemala no existe un movimiento antivacunas como en otros países que hacen campañas para desprestigiar esa estrategia, en las redes sociales existe mucha desinformación que ayuda a que la población se deje llevar por campañas falsas de vacunación.

Existe un antecedente sobre eso. El 20 de marzo, apenas siete días después de haberse declarado la pandemia en el país, la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a una persona identificada como Rodolfo García que se hacía pasar por médico.

Según se logró establecer por informaciones compartidas en redes sociales por el propio García que pretendía estafar a la población de Chisec, Alta Verapaz, con una supuesta jornada de vacunación contra el coronavirus.

El supuesto médico ofrecía “sistemas de autoinmunización para que el cuerpo se proteja” contra este virus.

“Es importante que el MSPAS apresure la elaboración y socialización del Plan Nacional de Vacunación Covid-19 y contemple dentro del mismo una estrategia informativa, educativa y comunicacional, que los ayude a posicionarse a nivel nacional, departamental, municipal y local, como ente rector y genere información oportuna, continua, confiable y sobre todo entendible para todos los grupos sociales del país”, manifestó Chávez.