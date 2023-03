“La puerta tenía doble llave”: vecino relata cómo rescataron a víctimas de incendio en Ciudad Peronia

“Gracias a Dios estamos con vida, porque el incendio se originó en la casa de la vecina y desconocemos las causas, no sabemos qué fue lo que pasó. Ella -la vecina- estaba adentro con sus niños y se pudo observar que no podían salir porque la puerta tenía doble llave”, dijo David Pérez, un vecino que apoyó en las tareas de rescate y cuya casa también fue afectada por el fuego.

Los vecinos del sector 3, manzana H de Residenciales Jerusalén de Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, no dan crédito de lo ocurrido a una madre y sus dos hijos, de 3 y 10 años, pues la humilde vivienda en la que vivían prendió en llamas la noche del lunes pasado, un siniestro que se saldó con la muerte de uno de los pequeños, quien murió carbonizado.

Agregó que nadie sabe la razón por la que la familia estaba bajo llave, pero recuerda que antes del siniestro escuchó una discusión entre su vecina y su esposo.

“Su esposo no estaba ahí, no sé si salió o no (…) solo oía que medio tuvieron una discusión ahí”, señaló Pérez, quien recuerda que para rescatar a los sobrevivientes debieron derribar techos y paredes, lo que lograron con el apoyo de los cuerpos de socorro que llegaron al lugar.

Los socorristas informaron que en el lugar del siniestro murió carbonizado Emanuel García, de 10 años, mientras que su hermana, Kimberly García, 3, y la madre de ambos, Sonia García Flores, 34, resultaron con graves quemaduras.

Larga espera

La angustia de la familia del pequeño Emanuel pareciera ir cuesta arriba, pues de acuerdo con su relato, deberán esperar entre 20 y 30 días para la entrega del cuerpo por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), debido al estado en el que quedó el cuerpo.

El Inacif por su parte informó que tratan de agilizar el proceso para que el tiempo sea menor.

“Yo lo quiero aquí, yo lo quiero aquí”, dijo la abuela del niño al enterarse del tiempo que deben esperar para hacer las pruebas de ADN al cuerpo del menor.

En estado delicado

Ricardo Menéndez, jefe de la Emergencia de Pediatría del Hospital Roosevelt, señaló que la pequeña Kimberly sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 50 por ciento del cuerpo; además, señaló que inhaló humo caliente que le causó daños en la tráquea, por lo que fue necesario intubarla.

“La nena fue recibida en el área de shock de Pediatría presentando más o menos quemaduras de segundo y tercer grado en el 50 % de su cuerpo y tenía signos de obstrucción de vía aérea (tráquea), entonces los médicos de turno consideraron una inhalación de humo caliente hacia la vía respiratoria, la cual la corroboraron cuando fue intubada”, agregó Menéndez.

Deja un vacío

Emanuel estudiaba en la Escuela Oficial Rural Mixta Jerusalén 824, ubicada en la Colonia Jerusalén Ciudad Peronia.

En el portón de la escuela hay un rótulo con una moña negra que lamenta la tragedia.

En quinto “C” recibían clases 37 niños, entre ellos Emanuel, pero ahora hay una silla vacía en el aula. Daniel, de 12 años, compartía escritorio con Emanuel, a quién recuerda como uno de sus mejores amigos.

La maestra de Emanuel también lo recuerda como un niño sonriente, colaborador y que buscaba ser el mejor alumno del salón.