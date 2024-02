La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc) tiene una deuda de más de Q100 millones por tratamientos para hemodiálisis, lo cual deja a la deriva a decenas de pacientes, pues el desabastecimiento de medicamentos e insumos se agudiza cada día.

De esa cuenta, el pasado 13 de febrero la Fundación de Amor mostró preocupación por la falta de atención a los pacientes renales; sin embargo, detalló que no es un proveedor, ya que no son contratistas del Estado, sino que tienen un convenio de colaboración y en un documento enviado a Unaerc detallaron que la deuda no les permite abastecer de los insumos necesarios, pues ellos tampoco han cumplido con los compromisos financieros con sus proveedores.

“Con mucho pesar y como es de su conocimiento, Unaerc adeuda a la Fundación de AMOR la cantidad de Q14,288,344,12, al 31 de enero de 2024”, dice una nota envida a las autoridades de la Unaerc por parte de la Fundación de Amor.

“La Fundación es una entidad privada no lucrativa, por lo que este atraso por parte de Unaerc en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, representa el desabastecimiento de insumos necesarios para continuar brindando servicios a 1300 pacientes con insuficiencia renal crónica”, detalla el documento.

A pesar de la deuda, Unaerc analiza terminar el convenio con Fundación de Amor.

En total, Unaerc arrastra deudas de más Q102 millones a sus proveedores, según el vocero de la entidad, Nery Urbina.

Aparte de la Fundación de Amor, Unaerc también le debe a las empresas Nipro y Baxter.

A Fundación de Amor hasta el 14 de febrero la deuda era de Q14.4 millones, Q8 millones a Nipro y Q80 millones a Baxter; sin embargo, estas últimos dos “siguen dando todos sus servicios como normalmente lo hacen, esperando que cuando ya tengamos el presupuesto necesario abonemos a esa deuda”, destacó Urbina.

Urbina señaló que les preocupa el “peligro en el que se está poniendo a nuestros pacientes (…) estamos buscando todas las alternativas para poder garantizar el servicio, no podemos tener 85 máquinas aquí sin poder utilizar y si no tenemos opciones una de las alternativas que estamos analizando es tomar acciones legales y administrativas para poder cancelar este convenio y garantizar el servicio a nuestros pacientes, ya sea con otros proveedores o con los mismos”.

Annelisa Castillo, fundadora y presidenta emérita de la Fundación de Amor, comentó que desde noviembre de 2023 presionan a Unaerc para solventar la deuda.

Castillo explicó que, a pesar de los esfuerzos concertados la situación se ha agravado debido a la falta de fondos y la complejidad de los procesos administrativos.

“La Unidad tienen solamente asignados Q240 millones, lo que debe surtir para diálisis peritoneal y hemodiálisis”, dijo Castillo, quien agregó que durante los últimos dos años del gobierno anterior se compraron otros insumos crearon “más necesidad”.

"Estamos acongojados, soy paciente renal, tengo un trasplante desde hace 25 años. Estuve en hemodiálisis y diálisis peritoneal, sé lo que se siente, sé que es ser un paciente renal y sé el miedo que provoca no tener la máquina para hemodiálisis", afirmó Castillo.

Como parte del procedimiento, detalló Castillo, se requiere restablecer la firma del convenio de cooperación entre ambas entidades, lo cual resulta fundamental para asegurar el suministro de insumos críticos, incluyendo los kits necesarios y los tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Castillo mencionó que 10 días antes de la crisis sostuvo una reunión con el ministro de Salud – Oscar Cordón- para abordar la continuidad del convenio. Sin embargo, Unaerc buscaba expandirlo por más de Q240 millones, a pesar de ser conscientes de las limitaciones presupuestarias existentes.

"Se niegan a firmar debido a ciertas cláusulas que desean modificar o eliminar, lo que genera un obstáculo significativo en la formalización del convenio", explicó Castillo. Una vez que se logre la firma del convenio, este pasaría por revisión jurídica, un proceso que debería completarse en menos de 12 horas, antes de ser remitido al despacho ministerial y luego a Finanzas.

"Recientemente hemos mantenido conversaciones con el ministro de Finanzas, quien aseguró que una vez reciba la solicitud del Ministerio de Salud, liberará los fondos de manera inmediata, dado que ya están disponibles", añadió Castillo.

Unaerc, Crisis hospitalaria, Pacientes renales