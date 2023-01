Logros del gobierno en Educación no incluyen acciones para subsanar rezago educativo

Sin embargo, en dicho encuentro no se abordó sobre la implementación de programas que permitan reponer el aprendizaje y para este 2023 se enfoca en la distribución de alimentos y remozamiento de escuelas, algunos expertos en educación consideran que lo recalcado por las autoridades no está relacionado al aprendizaje y no contemplan como afrontarán el rezago en la educación primaria, secundaria y de diversificado.

Ruiz calificó como logros significativos el seguro médico, la entrega de útiles escolares, valija didáctica, escuelas técnicas de campo, entornos virtuales de aprendizaje, alianzas estratégicas y la entrega de 2.6 millones de raciones con una inversión de Q2.8 millardos.

No tiene relación con la enseñanza

Al hacer un breve análisis sobre la responsabilidad de cada ministerio se podría concluir en que la alimentación escolar “no debería ser parte de las funciones del Ministerio de Educación, la alimentación es una parte social que contribuye a que los alumnos aprendan más” menciona Ester Ortega, analista y exviceministra de Educación.

Ortega refiere que es “preocupante en extremo” es el número de los alumnos repitentes y los resultados de la calidad educativa, derivado a que los estudiantes tuvieron un proceso educativo irregular y por ello se debe “lograr que los docentes nivelen a sus alumnos y no quejarse que llegan sin saber nada” refirió.

Los alumnos que estudiaron su diversificado a distancia, no sabemos como aprendieron y en que van aplicar sus conocimientos y si quieren ingresar a alguna universidad va ser difícil por las pruebas de admisión” advirtió Ortega.

La experta subrayó que hasta el momento el Mineduc no ha detallado “como piensa enfrentar el problema” del rezago educativo y la forma en que van a mejorar los métodos de aprendizaje” aspecto al que debe de darse la importancia necesaria e implementar mecanismos de aprendizaje lo más pronto posible.

Una crisis de 10 años

Es oportuno analizar sobre la formación académica que se está brindando en la actualidad, puesto que es fundamental para la formación de futuros profesionales y la capacidad de aplicar a una oportunidad laboral, explicó Bienvenido Argueta, exminstro de Educación, quien percibe que se afrontará “una crisis que va tardar por lo menos diez años”, dijo.

Argueta resaltó que muchos alumnos abandonaron sus estudios en niveles de secundaria y diversificado por “la falta de calidad de educación” mientras que los estudiantes de los primeros grados de primaria “no saben leer, ni escribir tanto de las escuelas públicas como de los centros privados”.

El exfuncionario compartió que de cada 100 solamente 22 asisten a educación de diversificado, mientras que para la universidad son 8 de cada 100, a esto se le suma que “hay niños en hogares con pobreza”, dijo Argueta por lo que considera que deben impulsarse becas, tomando en cuenta que la pandemia afectó economicamente a los padres de familia.

A criterio del exministro de Educación tanto la alimentación escolar, como el remozamiento de los centros educativos “son logros que hay que revelarlos pero no son suficientes, porque existe una ausencia de como mejorar la calidad educativa” a esto se le suma al ausencia en tecnología que por varios años no se ha implementado y que es una herramienta útil y necesaria.

Importante retomar clases presenciales

Derivado a que la mayoría de niños de distraen con facilidad y ante la necesidad de fortalecer las destrezas y el aprendizaje es importante retomar las clases presenciales y que los centros educativos “tengan las condiciones mínimas, sobretodo sanitarias para ese regreso a clases, para que se retome el contacto directo entre alumnos y maestros”, refirió Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación.

La profesional considera que es importante el remozamiento en los centros educativos y la alimentación escolar ha contribuido en la “retención de los niños en la escuela y vemos un aumento en los niños de nivel de preprimaria” y es importante apoyar a los pequeños para que alcancen las destrezas con las que no cuentan y con ello “se puedan ir recuperando los aprendizajes no alcanzados y acelerar el mismo en este año”, dijo.

Spross explicó que la deserción escolar “ya era un fenómeno importante antes de la pandemia era alrededor de un 6.5 por ciento en básicos y ha sido un problema sistemático en nuestro país”, por lo que es importante el abordaje pedagógico y apoyo socioemocional y con tutorías para reforzar las áreas que sean necesarias.

Agregó que el Banco Mundial (BM) reveló que un 70 por ciento de los estudiantes de la región Latinoamericana reflejan rezagos en su aprendizaje, de acuerdo con las cifras del 2021 arrojan indicadores señaló que “cuatro de cada diez niños de nivel medio tenían rezagos en matemáticas y lectura”, por lo que se debe dedicar tiempo extra tanto de los maestros, como de los alumnos para apoyar en el desarrollo de destrezas que no lograron alcanzar.

Cifras

En el anuario estadístico del Mineduc se detalla que desertaron en el primer año de pandemia Covid-19, en el nivel primaria 33 mil 185, en básicos 34 mil 885 y en diversificado 22 mil 808 que suman 90 mil 878 alumnos.

Es importante recordar que en junio de 2022, el vicepresidente del BM, Victor Carrillo advirtió que el progreso y bienestar de los niños y jóvenes corre riesgos si los países no enfrentan el retraso educativo de 1.8 años que provocó el Covid-19.

De acuerdo con las estimaciones del BM, los estudiantes de la actualidad pueden disminuir sus ingresos a lo largo de la vida hasta en un 12 por ciento.

A la cartera de Educación el Congreso de la República le asignó un presupuesto de Q22.2 millardos.