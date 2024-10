Marchan por “Terry”, el perro muerto a puñaladas, quien era “un vecino muy juguetón”

"¡Justicia por Terry!", gritaban decenas de personas que se reunieron este sábado 19 de octubre para hacer una caminata pacífica tras la muerte de violenta a puñaladas del perro el pasado 16 de octubre.

El canino murió en Fuentes del Valle II, zona 5 de Villa Nueva, aparentemente atacado por una mujer dueña de otro perro.

Los vecinos portaban globos, rosas y playeras blancas. Algunos llevaban pancartas exigiendo la investigación de la muerte violenta del canino.

El grupo recorrió varias cuadras de la colonia hasta llegar al lugar donde Terry fue apuñalado, justo en frente de la vivienda de la sospechosa de haberle quitado la vida.

En el sitio dejaron una rosa blanca en memoria del perro, a quien los vecinos recuerdan como "un vecino juguetón y pacífico".

"Terry nos dejará un gran vacío, ya que era nuestra compañía. Siempre estaba con nosotros en la sala y se quedaba a nuestro lado durante las noches", expresó con tristeza Pablo, el dueño del perro.

Se salió por accidente

De acuerdo con la versión del propietario, la mascota se salió de la vivienda accidentalmente cuando sacaban los desechos, el miércoles último a las 7 horas.

"En ese momento, el perro de la sospechosa también salió de su casa para atacar a Terry, que trató de defenderse. Inmediatamente la mujer salió con un cuchillo para atacarlo", contó el propietario, que agregó que el canino recibió siete puñaladas.

En la esquina de la cuadra, vecinos hicieron un altar en honor del can, para recordarlo y exigir que el hecho no quede impune.

Vecino porta un retrato de "Terry" con su propietario. (Foto Prensa Libre: Érik Ávila)

“Acuchillaba a Terry sin piedad frente a los ojos de varios vecinos y niños que transitaban por el lugar. La señora (…) además de cometer un hecho con tanto ensañamiento hacia un animal indefenso, porque a pesar de que la señora lo apuñalaba de forma reiterada y sin piedad, pues fueron más de siete puñaladas con un cuchillo de cocina de tamaño grande, Terry no la mordió, pues él no era un perro agresivo, no mordía a las personas, es por ello que él no se defendió”, describió en una publicación reciente la agrupación Patitas En Acción Guatemala.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) confirmó el viernes último que recibió la denuncia por la muerte de Terry.

Municipalidad se pronuncia

La Municipalidad de Villa Nueva emitió este sábado un comunicado en el que expresa que "repudia enérgicamente" todo acto de maltrato contra cualquier mascota y pide a las autoridades competentes investigar el ataque contra el perro para esclarecer los hechos.

"Es importante también hacer un llamado a todos nuestros vecinos a ser responsables con cada una de sus mascotas, brindándoles un cálido hogar, amor y, sobre todo, velar que la libertad que les brinden no trasgreda la libertad de los demás", enfatizó.

Recordó que esa casa edil ha efectuado varias campañas de castración y de rescate de mascotas abandonadas.

(Foto Prensa Libre: Érik Ávila)