La titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, anunció este 27 de agosto, luego de una reunión con diputados de la bancada Cabal, que se dará una prórroga de un año mas para que los proyectos, obras, industrias o actividades ya existentes cuenten con su Licencia Ambiental.

El 2 de diciembre del 2022, el entonces presidente de la república, Alejandro Giammattei y el exministro de Ambiente, Gerson Elías Barrios, aprobaron un acuerdo gubernativo en el que reformaron el artículo 119 del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental y dieron como fecha límite el próximo 27 de septiembre de este año para que todos cuenten con dicha licencia.

“Platicamos con la bancada que ahorita tenemos una solución a la puerta y es la modificación del acuerdo gubernativo que rige el Reglamento de Licencias Ambientales (…) este viernes -30 de agosto- tendría que estar el acuerdo”, dijo Orantes quien agregó que hay preocupación en la sociedad por la emisión de este documento que sería obligatorio.

La medida según el acuerdo 298-2022 alcanza también a las iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso con o sin actividades complementarias y conexas.

“Se simplificarán los trámites y daremos un año de prórroga para que toda obra o proyecto esté regularizado en el Ministerio de Ambiente”, reiteró la funcionaria, quien agregó que “hay una falla estructural en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente ya que hay muchas obras que no tienen impacto y otras en que es mínimo, agregó Orantes.

La actual normativa detalla que quien no cuente con el estudio de evaluación del impacto ambiental será sancionado con una multa de Q 5mil a Q100 mil, y que, en el caso de no cumplir con este requisito, el negocio será clausurado en tanto no cumpla.

Según manifestaron -Orantes y Luis Aguirre – la otra semana se trabajará una iniciativa de ley para regularizar quienes deben contar con licencia de ambiental y no se descarta que se apruebe de urgencia nacional.