Más de mil contagios en últimas horas elevan a 20 mil los casos de coronavirus en Guatemala

Muchos toman las pruebas una segunda o tercera vez para ver si lo tienen, y estos aquí y en todo el mundo están diciendo que hay mas y mas positivos. Es una mentira (una de muchas). Son las mismas personas. (no todos pero muchos). No creen estos numeros!

Ademas, muchos que tienen una gripe o un “strain” del coronavirus (una gripe), tambien daran positivo.

Dejan de creer todo!

No estan diciendo la verdad sobre todo porque asi puede seguir controlando al pueblo por lo que va venir, si no, no funcionaria esta plan nefasto.