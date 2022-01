“Me asaltaron, pero me dijeron que me fuera a un hospital”: los dramáticos testimonios de pacientes que llegan a la Clínica Periférica de El Amparo 2

Pacientes aseguran que la mala atención es característica de ese centro asistencial, pues, según dicen, casi nunca los atienden porque no hay médicos o siempre están “comiendo o en actividades”.

Personas con heridas cortantes, una mujer recién asaltada con daños en la boca, una madre de familia requiriendo ayuda para su bebé con fiebre y otra con su hijo con una sonda obstruida llegaron este miércoles 26 de enero en busca de ayuda a la Clínica Periférica de El Amparo 2, en la zona 7 capitalina, pero no fueron atendidos.

“Me asaltaron y golpearon la boca, pero me dijeron que me fuera al hospital donde tendrían que atenderme”, comentó una paciente que llegó en busca de atención, pero no la encontró.

“Siempre salen con que fueron a comer o que están ocupados, pero si es un centro de Salud deben atender las emergencias. La señorita de información me dijo que no había ningún médico y que regresara mañana a las 8 de la mañana para ver si lograba un turno”, añadió la vecina, quien dijo que por su condición económica se ve obligada a buscar esos servicios.

Otra vecina se lamentó que no le dieron atención a su hijo, pues una sonda que le colocaron hace unos días se obstruyó y el dolor era “insoportable”.

“A mi hijo se le tapó la sonda y vine a ver si se la pueden sacar, pero dicen que no hay médicos y ahora tengo que irme al general -San Juan de Dios-”, comentó.

También lea: Hospital General San Juan de Dios tiene brotes de covid-19 entre su personal y afirma que también hay escasez de medicamentos



“No hay ningún médico que lo pueda atender”, le dijo una enfermera a la familia de un hombre de la tercera edad que llegó con la mano derecha herida, y ellos le cuestionan “¿pero si es una emergencia deberían tener a alguno?”, a lo que la salubrista respondió “hay 17 casos de covid entre nuestros compañeros y por eso se está desinfectando y si no, nos vamos a contagiar”.

Guatevisión y Prensa Libre documentaron como el personal de Salud salió a decirle a los pacientes que ya no se atendía y que regresaran otro día; sin embargo, la directora de ese lugar, Alida Tzunil, quien pidió que no se utilizara cámara, dijo que el día transcurría con normalidad y que estaba programada la desinfección del hospital por un brote de coronavirus.

Augusto Contreras, director del Área de Salud Guatemala Central, confirmó la sanitización en el centro asistencial y dijo que la atención era regular.

Lea también: PDH presenta amparo contra Giammattei y Coma por no incluir en plan de vacunación a niños de 5 a 11 años

“La sanitización debe tardar entre una o dos horas, porque se debe dejar durante un tiempo adecuado las habitaciones cerradas”, dijo Contreras.

“Créame, el personal ya cayó con problemas de covid y cayó el 70 por ciento, pero se atiende las 24 horas”, agregó el facultativo.

Contagios masivos

El lunes 24 de enero el Ministerio de Salud informó que el 70% del personal de ese lugar dio positivo a covid-19 y que por ello “por algunas horas se había cerrado”, pero que se había reactivado la atención, sin embargo, la directora asegura que no saben de dónde salieron esas cifras, pues ellos tienen 120 trabajadores y en lo que va del año solo se reportan 15 contagios.