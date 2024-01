“Me impulsó a ser voluntario  cuidar el voto de cada uno”: Iván Gamboa, voluntario en las elecciones

Sus orígenes como voluntario no comenzaron en casa, sino gracias a un compañero de trabajo. “Un amigo en la empresa donde trabajaba comenzó a buscar voluntarios para una mesa electoral. Recuerdo que entré como secretario. Desde entonces me gustó lo que se hace”, relató.

Gamboa está claro en que el trabajo no es sencillo y requiere de una gran responsabilidad y entrega; compromiso que tiene, porque asegura que ser voluntario es igual a ser un auténtico vigilante para preservar la democracia.

“Me impulsó cuidar el voto de cada uno de los guatemaltecos y tener la experiencia de formar parte de las personas que están en las mesas electorales, ser un vigilante de cada uno de los votos. Eso me motivó, me gustó y lo empecé a hacer cada vez que tenía oportunidad”, añadió.

Transparencia

Durante más de una década como voluntario electoral, Gamboa destacó que existen elementos que hacen gratificante su tarea, una labor de servicio que no es remunerada pero sí gratificante.

“La verdad, al ver a las personas votar siento alegría, porque las personas están haciendo uso de ese derecho que tienen. El porcentaje de abstencionismo es muy alto y a cada ciudadano que llega se le atiende como debe ser”, comentó.

Además de toda esa satisfacción moral, la responsabilidad por hacer un trabajo que se traduce en transparencia es otro de los factores que hacen que Gamboa siga motivado para ser voluntario.

“Hay mucha transparencia, eso es lo que más me gusta. Básicamente no he tenido ningún problema con ningún fiscal de ningún partido, nunca he tenido un voto impugnado estando en mesa, y la satisfacción al final de la jornada es que todos están tranquilos de que todos los votos fueron contados bien”, refirió.

Es imposible

Durante sus años de servicio en favor de la democracia, Gamboa ha sido testigo de que es imposible cometer fraude. Por eso le extraña tanto que algunas personas afirmen que las últimas elecciones pudieron haber sido alteradas.

“No sé en qué se basarán, porque debieran acercarse con alguien que tenga conocimiento, porque es imposible que tantos fiscales de mesa se pongan de acuerdo para fraguar algo. Además, hay muchas misiones de observación y, no sé, no entiendo esos comentarios del mentado fraude”, resaltó.

A Gamboa ser voluntario es algo que le apasiona, y pese a los sacrificios en materia de tiempo y el nivel de compromiso que eso representa, tiene en la mente volver a participar en las siguientes elecciones.