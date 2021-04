Medicamentos para pacientes graves podrían escasearse ante incremento de casos de covid-19 y esto dice Salud

Paramédicos con equipo de protección para evitar el contagio de coronavirus ingresan a una mujer al área de emergencias del Hospital San Juan de Dios. (Foto Prensa Libre: EFE)

Mientras la ocupación en las áreas covid de la red hospitalaria del país se incrementa, empieza a preocupar la posibilidad de que algunos medicamentos esenciales para el tratamiento de pacientes en estado crítico empiecen a escasear, según fuentes del sistema de Salud.

Las autoridades sanitarias informaron este jueves 22 de abril que son tres los medicamentos que podrían escasearse en algún momento –Tocilizumab, remdesivir y Midazolam-; sin embargo, será hasta el viernes 23 de abril que se conocerá el inventario de los hospitales nacionales.

El viceministro de Hospitales, Francisco Coma, informó que el uso del tocilizumab queda a discreción de los médicos, pues no está dentro del protocolo.

“Hay estudios que certifican o nos dicen que no es absolutamente necesario que este documento se use para tratar a pacientes con covid, pero esto queda a criterio del médico, pero no es parte de un protocolo establecido, nosotros no lo pusimos dentro de este, pero sé que había abastecimiento”, dijo Coma.

Señaló que él estableció un plan de funcionamiento y ya no se habla de un hospital como tal sino de una red de hospitales que están trabajando coordinadamente con el objetivo de distribuirse los insumos conforme se vayan necesitando.

Coma destacó que desde el lunes último pidió un porcentaje del nivel de medicamentos en la red hospitalaria y sabe que muchos están en este momento en proceso de compra; sin embargo, será hasta este viernes 23 de abril cuando se tenga un reporte de cuáles son los niveles de abastecimiento de estos productos, aunque señaló que son tres los que ahora podrían preocupar por la escasez: tocilizumab, midazolam y remdesivir.

En el Hospital General San Juan de Dios, donde hay 55 pacientes con coronavirus que requieren oxígeno, de los cuales al menos seis están en estado crítico, la falta de Tocilizumab para su tratamiento causa preocupación.

Gerardo Hernández, director de dicho hospital, señaló que una de las cosas que más les preocupa es la rapidez con la que la salud de los pacientes se deteriora, sumado a la falta de medicamentos para las áreas de intensivo, donde la tasa de mortalidad de quienes necesitan ser intubados es de entre 90 y 95 %.

“Pacientes que ingresan a una intubación el porcentaje de fallecimiento es arriba del 90 %, lo que sí sabemos es que, una vez ingresado el tubo, el paciente pasa al área de paciente severo crítico, donde la tasa de mortalidad está por arriba del 95 %. Es alto la verdad, y el tiempo es muy corto para ingresar a ese estado, nos está dando muy poco tiempo de reacción, por ejemplo, uno de los medicamentos que más nos funcionan en el tratamiento antes de que lleguen a ese punto -Tocilizumab- está agotado en Guatemala, no hay, la empresa que tiene contrato abierto nos ofrece para el 15 de mayo, que posiblemente lo tengamos y todo eso es bueno que la población lo sepa, porque nosotros estamos haciendo hasta lo imposible, pero tenemos un medicamento con contrato abierto que, según la compañía, está agotado.

Hernández añadió que cada paciente necesita de tres a cuatro frascos y “estamos preocupados en ese sentido”.

Además, dijo que el hospital tiene suficiente remdesivir porque recientemente hicieron una compra “grande” para afrontar la tercera ola, pero Tocilizumab está agotado y “eso no depende del hospital o del Ministerio de Salud, sino que a la empresa -que lo distribuye- se le terminó y es un problema a nivel mundial por la demanda”.

Estos tres medicamentos se han utilizado para la atención de pacientes positivos en estado crítico, pero no solo Guatemala enfrenta el problema de escasez, pues en varias partes del mundo empiezan a señalar que están escasos.

Medicamentos

Tocilizumab es un fármaco inmunosupresor comúnmente usado para la artritis reumatoide y que se ha utilizado para combatir la infección pulmonar grave en pacientes con covid-19, ya que calma la tormenta inflamatoria en el sistema respiratorio. Es fabricado por una farmacéutica suiza, y países como la India y Ecuador señalan que lo necesitan.

Midazolam es otro de los medicamentos y sirve para el tratamiento de pacientes que se encuentran en el área de intensivo y dentro de los países que han señalado tener dificultades para encontrarlo está Argentina y Paraguay. Se usa antes de los procedimientos médicos y cirugía, para causar somnolencia, aliviar la ansiedad y evitar cualquier recuerdo del evento. Algunas veces también se administra como parte de la anestesia durante la cirugía para producir pérdida del conocimiento. La inyección de midazolam también se usa para ocasionar un estado de consciencia disminuida en las personas con enfermedades graves que están en una Unidad de Cuidados Intensivos y que respiran con ayuda de una máquina.

Remdesivir es un medicamento que fue desarrollado inicialmente para la hepatitis C. Cuando se descubrió que no era efectivo contra esta enfermedad fue investigado como tratamiento para el virus de ébola, pero tampoco funcionó y luego fue probado en pacientes con coronavirus en los cuales si mostró una mejora significativa. Es producido en un laboratorio estadounidense, pero en 2020 este firmó acuerdos de licencia con productores de medicamentos genéricos radicados en India, Pakistán y Egipto para que lo fabricaran y lo distribuyeran en 127 países pobres.

En la India al menos siete compañías lo producen, pero este país prohibió el pasado 11 de abril las exportaciones del medicamento, en un contexto de aumento de infecciones de covid-19, colapsos en los hospitales y una creciente demanda de la medicina, usada contra el coronavirus.