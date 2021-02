Médicos del Hospital Roosevelt exigen vacuna contra el covid-19 para evitar más contagio en personal

Médicos del Hospital Roosevelt señalan carencias en medio de la pandemia del covid-19. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Médicos del Hospital Roosevelt en conferencia de prensa este miércoles 17 de febrero, informaron que el 30% del personal de al menos 3 mil 700 empleados de ese hospital ya se han contagiado de coronavirus.

Debido a esta situación exigen a las autoridades de Salud una fecha para la vacunación, pero también un plan para esto, pues según ellos, no se les ha explicado cuál será el proceso para aquellos que se encuentran en primera línea y cómo se comenzará la misma.

Afirman que de este tema solo conocen lo que se ha socializado a través de los medios de comunicación, como por ejemplo las etapas de vacunación, pero desconocen un plan más detallado y especializado que les indique a ellos cuál será el proceso y seguimiento después de tener la vacuna o cómo se clasificará los grupos dentro del propio hospital.

Arnoldo López, cirujano pediátrico, indicó que hay personal en resguardo y eso ha originado agotamiento, pero siguen con su labor y necesitan apoyo.

Afirmó que el primer apoyo sería la vacuna, “no podemos pasar otro mes”, sin vacuna”.

Zagreb Zea, presidente de la Junta Directiva, dijo por ejemplo la estrategia para la vacunación tendría que ser vacunar a un grupo de médicos que está en primera línea y habilitar camillas donde después de administrarles la dosis se les tenga en observación por 30 o 40 minutos para monitorear alguna reacción adversa.

Añadió que siguen demandando la pronta tenencia de la vacuna, porque otros países ya han terminado su primera fase y Guatemala está a la espera de ver qué vacuna vendrá.

“Es triste que las autoridades no tengan la vacuna aquí en Guatemala, el mecanismo Covax ya le dio a El Salvador y Costa Rica”, expresó.

Agregó que la ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que aquí hay menos mortalidad y según Zea en El Salvador hay menos muertes por la pandemia y ya tienen vacuna.

“Nos enoja”

“Nos enoja y nos pones sumamente preocupados el hecho de que sigamos estando rezagados con el tema de la vacunas”, enfatizó.

El medicó López agregó: “lo preocupante es que la ministra se escude en que este país no hay tanta mortalidad. Tenemos casi la misma mortalidad a nivel mundial y hay países que tiene menos que nosotros y ya tienen la vacuna”.

Lamentó que no se hecho la gestión suficiente para tener vacuna en este tiempo, “tuvimos un comisionado de covid que no fue capaz de dejarnos preparados el camino para eso”.

Hacinamiento de pacientes

También informaron que el servicio de Emergencia ha colapsado debido a la cantidad de pacientes que reciben día a día por accidentes y otras patologías, sumado aquellos que buscan atención por padecer coronavirus.

Indicaron que cada vez llega más gente aunque las consultas externas estén cerradas y algunos pacientes esperan en una camilla entre 12 y 24 horas por una cama.

También algunas veces hay pacientes que luego dan positivo covid-19 y ya han compartido espacio con otras personas.

López añadió que ha descendido la cantidad de pacientes con coronavirus, pero la cantidad de personas por otros padecimientos ha aumentado, incluso más que antes de la pandemia.

Dijo que tener pacientes hacinados origina una mala práctica médica.

Señaló que la ministra de Salud “se jacta al decir que el país está bien. Deje los hospitales grandes como el San Juan de Dios y el Roosevelt con la menor cantidad de pacientes para covid-19”.

Alejandro Jovel, jefe de Emergencia del Roosevelt, dijo que los pacientes con covid-19 tienen un área asignada para ser atendidos. Actualmente atienden entre 20 y 40 casos críticos por la referida enfermedad.

Aumenta cantidad de pacientes

Añadió que pacientes con otras patologías están volviendo a regresar al hospital para atención y se les atiende a todos.

Señaló que tener pacientes hacinados no permite un distanciamiento social adecuado. Resaltó que los enfermos no covid-19 están consultando, pero no tenemos condiciones de seguridad para decirles que no se contagien o ofrecerles una cama al momento que llegan al hospital.

Manifestó que no hay una propuesta del gobierno para dar solución y darle a la población calidad de atención.

“No estamos pidiendo nada para nosotros, estamos pidiendo condiciones para atender a nuestros pacientes con dignidad y en las mejores condiciones como se lo merece el guatemalteco”, externó.

Se consultó al Ministerio de Salud respecto de los señalamientos de los médicos del Hospital Roosevelt, pero aún se está a la espera de respuesta.

Habrá un ensayo

Luego de que médicos del Hospital Roosevelt señalaran que carecen de información de cómo se llevará el proceso de vacunación de los trabajadores, el director Marco Antonio Barrientos brindó una conferencia de prensa en la que reveló este lunes 22 se hará un ensayo para los médicos.

Afirmó que ya tienen un equipo integrado por al menos 25 enfermeras de forma voluntaria que serán las encargadas de conformar los equipos de vacunación para el personal que son entre de mil 700 y 3 mil 900.

Según el director, tendrían la capacidad de vacunar a 400 personas al día para luego concluir en una semana la vacunación de los trabajadores de este centro asistencial.

Añadió que se ha comenzado con la impresión de algunos afiches que son distribuidos en todo el hospital, pero reconoce que ha existido carencia de comunicación para divulgar de mejor manera este plan.

También confirmó que existe saturación en la Emergencia, algo que se debe a la gran cantidad de accidentes, pero también a la atención de otras patologías.

Situación en el San Juan de Dios

El subdirector médico del Hospital General San Juan de Dios, Marvin Arévalo, informó este miércoles 17 de febrero que hasta la fecha han fallecido por covid-19 siete trabajadores del nosocomio, siendo estos dos médicos y cinco enfermeras. Entre el personal se han registrado al menos 250 contagios.

Añadió que efectúan 170 pruebas covid-19 al día y una de las problemáticas, es que algunos pacientes llegan en estado crítico.

Respecto a las capacidades en el área covid-19, indicó que se tiene una disposición de 65 camas de las cuales están usando 35 para pacientes medianamente enfermos, mientras que en el área de intensivo únicamente hay 10 camas de las cuales todas están ocupadas.

Dijo que cuando la pandemia estuvo en su más alto nivel atendieron hasta 250 casos de covid-19, pero ha disminuido porque las necesidades de los pacientes con otras patologías han aumentado.

Gerardo David Hernández García, nuevo director del Hospital San Juan de Dios, dijo que si ingresan las 800 mil dosis se podrá vacunar a los 4 mil 200 empleados del hospital, pero si no ingresa la referida cantidad de dosis, se priorizará con la primera línea.

Unos 400 médicos residentes están en primera línea; además, hay otros 300 médicos especialistas. También se debe tomar en cuenta que es el personal de Enfermería, administrativo e intendencia.

Hernández mencionó sobre los ejes de trabajo que se basan en eficientizar procesos y verificarán cómo está Recursos Humanos, ver cómo está el área de presupuesto y ejecución presupuestaria, como la atención al paciente.