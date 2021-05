Miles de guatemaltecos ya se están vacunando en el extranjero, ¿por qué se debería llevar un registro?

Todos los días, decenas de guatemaltecos viajan a Estados Unidos para vacunarse contra el covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Desde hace más de un mes miles de guatemaltecos han decidido viajar a Estados Unidos para obtener una dosis de la vacuna del covid-19 y así poder estar inmunizados de esta enfermedad que paralizó al mundo en marzo de 2020.

Ante la ineficiencia del gobierno que ha puesto a Guatemala como uno de los países de la región más atrasados en su plan de vacunación, hay quienes no han dudado en buscar un sistema de salud más eficiente en otro país.

El 21 de abril de este año, Prensa Libre sacó el primer artículo que hacía referencia a estos viajes. Para entonces, pocas personas se atrevían a decir públicamente que habían viajado a vacunarse, incluso, existía el rumor de que les podían quitar la visa estadounidense si lo hacían.

Un mes después ya está establecido el conocido “turismo de vacunas” y el flujo de personas que viajan a Estados Unidos no ha parado. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) no ha registrado estos datos por lo que se desconoce cuántas personas en realidad están inmunizadas del virus Sars-Cov2.

Mark Rogers, de la agencia de viajes Clark Tours, comentó que solo a través de su agencia han viajado 1, 500 personas en los últimos dos meses y las personas que han viajado en las últimas semanas han sido para ponerse la segunda dosis. “Fácilmente 1,500 o un poco más en dos meses cuando empezó ya la avalancha de personas comprando boletos. Antes de eso solo eran personas que tenían casa o apartamento o ciudadanos americanos”, explicó.

Hasta el momento, en Guatemala se han vacunado 34 mil 824 personas con el esquema completo, sin embargo, pueden ser más si se toma en cuenta todos aquellos que han viajado a otro país.

¿Qué vacunas se están poniendo?

Ante la falta de información que de certeza de cuántas personas están inmunizadas por haber viajado, el Laboratorio de Datos elaboró un registro voluntario, anónimo y digital para conocer la magnitud de estos casos.

Hasta el 26 de mayo, 800 personas habían respondido el formulario y la mayoría de ellos indicó que se puso la dosis de Johnson & Johnson. La edad promedio de quienes están viajando oscila entre los 30 y 40 años y la mayoría está yendo a Houston y Dallas, en el estado de Texas.

Esto responde a que este grupo etario es de los que, si no tienen ninguna enfermedad preexistente, se vacunarán en la última fase según el plan de vacunación del MSPAS.

Las personas que han respondido a este formulario son del departamento de Guatemala y Sacatepéquez y se han decidió por esta vacuna porque implica una sola dosis, según explicó Óscar Chávez del Laboratorio de Datos.

“La gente prefiere Johnson & Johnson porque solo deben hacer un viaje y los que tienen la opción de quedarse o hacer un segundo viaje prefieren vacunarse con Pfizer” dijo Chávez al analizar los datos preliminares arrojados en este estudio que fue lanzado apenas hace 7 días.

Siendo consciente del alcance limitado que pueden tener, Chávez agregó que es importante conocer estos datos y creen que pueden ser muchos más de a los que ellos tengan alcance.

“Es bien importante hacer esto porque el objetivo es que la mayor parte de la población esté vacunada y esto nos da la impresión de que vamos a llegar a la meta con una combinación de esfuerzos en Guatemala y quienes se han vacunado en el extranjero con sus propios recursos”, agrega.

Acisclo Urizar, guatemalteco de 35 años que viajó a Estados Unidos y tuvo la oportunidad de quedarse para esperar su segunda dosis, comenta que fue una buena decisión haberlo hecho. “Algunos pueden pensar que el viaje y todo lo que implica es costoso, pero si tienes la oportunidad debes aprovecharlo, al final el virus es impredecible; podría tener un costo aún más caro y no me refiero a lo económico. La verdad siento que fue una decisión acertada”.

Urizar, que se vacunó con Pfizer compartió también por qué decidió viajar y no esperar a que el gobierno de Guatemala convocara a los jóvenes de su edad. “Vi un artículo en El País que decía que en Guatemala la totalidad de la población estaría vacunada aproximadamente en 15 años. Imagínate. Si eso no es motivación, no sé qué es”.

Por su parte, el epidemiólogo Erwin Calgua, reaccionó preocupado al saber que la mayoría de personas se está inmunizando con la vacuna de Johnson & Johnson que tiene el 67 por ciento de efectividad.

“Más allá de que no está siendo registrado, no nos está dando una idea de si estas personas están adecuadamente protegidas porque mantienen una probabilidad del 40 por ciento de que puedan contagiarse y Astrazeneca acaba de sacar un estudio de efectividad en campo y dijeron que su eficacia subió al 90 por ciento”, dijo.

Calgua agregó que algunas personas están pensando en ponerse una dosis en Estados Unidos y otra aquí en Guatemala debido a que no pueden viajar dos veces, sin embargo, enfatizó que esto es peligroso ya que aún no se conoce qué efectos pueden haber si se mezclan dosis diferentes.

Pero todos estos casos no se podrán saber porque no hay un registro de ellos y a decir de Chávez y Calgua, que el MSPAS lo haga es reconocer que han fallado en el plan de vacunación a nivel nacional.