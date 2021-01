Mineduc asegura que más de 40 mil establecimientos podrían impartir clases por la alerta que tienen en el semáforo del covid-19

El retorno a clases debe ser bajo estrictos controles de prevención por el covid-19. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con el cambio en el semáforo epidemiológico que rige los aforos y accionar de los municipios en el país por el covid-19, se ha dado mayor apertura a varios de estos.

En el retorno a clases que maneja el Ministerio de Educación (Mineduc), se prevé que las actividades sean de manera híbrida a partir del color naranja y amarilla.

Ahora 272 municipios podrían realizar ya las clases presenciales.

Según los registros del Ministerio de Salud, estos cambios en el semáforo de alertas estarán vigentes por 15 días, pero estos se determinan por la cantidad de pruebas.

Principalmente la positividad de estas por cada 100 mil habitantes que se efectúan en los municipios, aunque hay algunos que no llegaron ni a las 10 pruebas.

Basados en datos del 25 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021, 68 municipios están en color rojo, 85 en naranja y 187 en amarillo, en relación con los cambios del 11 al 24 de diciembre, cuando se reportaron 68 en rojo, 93 en naranja y 179 en amarillo, aunque la cantidad de pruebas hace 15 días fue mayor.

Del 11 al 24 de diciembre de 2020 Salud realizó 48 mil 214 pruebas con 6 mil 535 casos confirmados y una positividad a escala nacional del 13.55%.

En comparación con los datos del 25 de diciembre del año pasado al 7 de enero de este 2021, la cantidad de tamizajes bajó, pero la positividad subió.

En el tablero de Salud se puede observar que en los últimos 15 días Salud practicó 46 mil 875 pruebas, con 7 mil 81 casos confirmados y una positividad 15.2% es decir que pese a que bajó la cantidad de tamizajes. la cantidad de casos fue mayor.

Adaptar medidas de prevención

En una citación con diputados de la Bancada UNE este lunes 11 de enero, Luisa Müller, encargada de protocolos del Mineduc, indicó que es importante que las medidas establecidas en los protocolos puedan ser adaptadas y contextualizadas al entorno, esto analizando la intensidad del contagio.

Los protocolos del Mineduc se basan en cuatro principios básicos, que es mantener a los sintomáticos en casa, al lavado de manos frecuente, al distanciamiento físico y contar con la disponibilidad de agua, saneamiento, higiene y ventilación.

La intención es implementar los protocolos en su conjunto para disminuir el contagio y propagación del coronavirus.

También los fundamental en estos protocolos, es que hay una ruta para la apertura que parte del acuerdo 300-2020 que establece los lineamientos.

Revisión de protocolos

Añadieron que en la revisión que hicieron a los protocolos es para asegurar si cumplían con lo establecido con el acuerdo.

Indicaron que los centros educativos dependen del tablero de alertas covid-19 en el tema de apertura, y para ello cada dos semanas se publica el mapa con los colores de los municipios.

Explicaron que si el municipios tiene una alerta verde, amarilla o naranja, es permitido aperturar los centros educativos y la diferencia entre cada unos de estos niveles de alerta es el aforo que se va a mantener.

Luego de la primera apertura se debe hacer un diagnóstico, que es de infraestructura que permitirá identificar si existen las condiciones como acceso al agua.

Presencial de forma voluntaria

Explicaron que entre los protocolos lo que se propone es que la participación de los estudiantes de manera presencial debe ser de manera voluntaria.

Tiene que haber una comunicación del centro educativo con los padres de familia e informarlos de las medidas de prevención que se van a implementar, esto para la fase presencial.

Para leer más: Así son las normas sanitarias para evitar contagios de coronavirus en el regreso a clases 2021

Educación aclaró que en caso los padres de familia no estén de acuerdo, se elaboran los materiales que respondan a modalidad híbrida para aprender en casa y presencial.

Más de 40 mil establecimientos

Érick Mazariegos, viceministro administrativo del Mineduc, indicó que más de 40 mil establecimientos educativos pueden impartir, ya, clases presenciales según el tablero de alertas.

Dijo que en el circulo naranja hay 11 mil 339 establecimientos (de 85 municipios).

Círculo amarillo 29 mil 973 establecimientos (de 187 municipios).

En la citación, el diputado Jairo Flores señaló que se está “lanzando a los niños a los leones” con el regreso a clases 2021 debido a las condiciones actuales y responsabiliza al Mineduc de lo que pueda ocurrir.

Afirmó que no hay protocolos en las escuelas, no hay agua entubada y no hay mascarillas, entre otros artículos para la prevención.

Recordó que en junio 2020 obtuvieron el dato que 10 mil escuelas no tienen agua entubada y en la actualidad la cifra es la misma, por lo que según él, no hay sistema integral de reparación de estas.

Mazariegos indicó que 9 mil 824 establecimientos educativos públicos aún no cuentan con agua ni servicios sanitarios.