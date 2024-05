La renovación del pacto colectivo del magisterio del sector público debe ser resuelto por las actuales autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), que enfrentan la presión del sindicato mayoritario de maestros para que la negociación se mantenga bajo confidencialidad.

Sin embargo, la ministra de Educación, Anabella Giracca, sostiene la postura de que el documento se haga público en aras de la “transparencia”.

En entrevista con Prensa Libre , la funcionaria indicó que analizan distintos escenarios y rutas posibles para poder hacerlo y no caer en una ilegalidad; además, habló de las acusaciones al Mineduc que el dirigente sindical Joviel Acevedo hizo el pasado jueves 2 de mayo, durante una manifestación protagonizada por maestros.

¿Cómo se ha llevado a cabo la negociación del pacto colectivo?

De acuerdo con la legislación laboral, el Ministerio de Educación tiene la obligación de enfrentar la negociación del pacto colectivo. El proyecto presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Educación de Guatemala (Steg) al Gobierno anterior fue con carácter de confidencialidad.

La mesa de negociación del nuevo pacto colectivo se instaló aproximadamente hace dos meses y tiene representantes del Ministerio de Educación, algunos testigos y asesores. Los miércoles se reúnen los representantes del Ministerio con los del Steg. La negociación está en los primeros momentos, hasta ahora se han acordado solo los mecanismos, la metodología de la negociación y los primeros artículos que no alcanzan ninguna materia sustantiva.

Las reuniones se han llevado a cabo con la regularidad que establece el mismo pacto colectivo.

¿Quiere decir que el avance que dejó la anterior administración fue poco?

Como el pacto se vencía, la anterior administración dejó firmada la negociación de uno nuevo, y como queda firmado y aceptado, el Ministerio no tiene opción, por ley está obligado a atender e instalar la mesa de negociación para la discusión de un nuevo pacto colectivo. No es opcional, nosotros no decidimos si queremos o no negociar.

¿Por qué planteó la solicitud de que el pacto colectivo se haga público?

El Ministerio de Educación tiene la total disposición y voluntad de hacer público el borrador de pacto colectivo entregado bajo confidencialidad por el Steg a la ministra de Alejandro Giamanttei -Claudia Ruiz-. Creemos que, en aras de la transparencia, debe ser conocido por la población, pero como funcionarios podemos hacer sólo lo que la ley nos permite.

Por ende, estamos unificando criterios sobre la aplicación del artículo 9, numeral 5, de la Ley de Acceso la Información Pública, y no descartamos acciones legales en este sentido. Cuando digo acciones legales, quiere decir que estuvimos conversando con el presidente de la República -Bernardo Arévalo-, que pedirá una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para conocer el alcance de la palabra “confidencialidad” en este caso, y del artículo -antes mencionado- para estar seguros de que las acciones que tomemos no transgredan la ley.

Lo que se quiere es que el pacto sea abierto y transparente, para que el pueblo sepa lo que se está tratando.

Se ha señalado por parte de sindicalistas que el hacer público el pacto colectivo no se habló en la mesa de negociación.

Nosotros tenemos derecho de publicar los documentos que consideramos que son importantes que el pueblo conozca.

Recibimos muchas acusaciones ayer -jueves-, y entendemos que la parte sindical resiente la pérdida de potestad que anteriormente tenía. En particular, la autoridad fáctica para incidir en las acciones ministeriales, tanto a nivel departamental como en el área central.

Nuestra labor es definitivamente recuperar la rectoría del Ministerio de Educación.

¿El pedir que se haga público no se cae en una violación del mismo pacto colectivo?

Por eso estamos siendo muy cuidadosos. El artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública, numeral 5, lo estamos revisando detenidamente porque necesitamos la mayor certeza jurídica.

El Ministerio de Educación tiene total disposición y voluntad de hacer público el borrador del pacto colectivo, pero podemos hacer solo lo que la ley nos permite, por lo tanto, estamos siendo muy cuidadosos en revisar con las diferentes instituciones y pedir consultas para que nuestras acciones no resulten en una ilegalidad.

Según Acevedo, están siendo intimidados por el Mineduc y que se les está orillando a tomar medidas, como la manifestación del jueves, ¿qué opina al respecto?

Cuando hay una negociación de pacto colectivo y hay un desacuerdo, las partes tendrían que recurrir a los tribunales laborales. En mi caso, tengo 22 denuncias por parte del sindicato ante el Ministerio Público, otras tantas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, y ante la OIT -Organización Internacional del Trabajo-, una denuncia más no es una amenaza por parte del sindicalista, sino que es ya una costumbre de denunciarme ante todas las instancias.

Intimidación, de ninguna manera; no he tenido relación de ningún tipo, aquí hay una mesa de diálogo del pacto colectivo que se ha instalado, a donde acuden los representantes. Ese es un espacio de diálogo, no veo de donde viene la intimidación.

Hay que aclarar que por primera vez hemos cumplido, en tiempo, con la entrega de los programas de apoyo a todas las escuelas: los fondos de alimentación escolar, de la valija didáctica, de gratuidad, de los útiles escolares, los remozamientos. Así que no entiendo de qué manera podríamos estar transgrediendo o atentando en contra de los intereses de los estudiantes. Al contrario, estamos con nuevos programas.

¿Por qué ha sido denunciada?

Las denuncias son sobre la derogación del Seguro Médico Escolar y la creación del nuevo Programa de Salud Escolar. Ellos aducen que atentamos contra el pacto colectivo por esto, sin embargo, estamos convencidos de que no fue así, porque no dejamos desatendidos a los niños ni un solo día. Creo que hicimos lo correcto, cortamos de tajo con un negocio que demostraba grandes carencias a nivel de costo, un costo demasiado elevado en calidad, en servicio y en atención.

El sindicato menciona que desconocen el plan de trabajo del Mineduc ¿lo han socializado con el magisterio?

Hay una mesa de diálogo instalada, en donde si hay algo que ellos no tengan, tienen el espacio para solicitarlo. Allí están los representantes del Ministerio de Educación y lo que ellos requieran pueden tenerlo. Todo es producto de información pública. Esa necesidad que ellos tienen puede ser resuelta en un minuto solo con solicitarla.

Por otro lado, Acevedo acusó que el Mineduc tiene un netcenter para atacar a los maestros y al sindicato.

A duras penas tenemos una oficina de comunicación, que tenemos que nutrir con expertos para poder comunicar al pueblo de Guatemala todas las acciones que llevamos a cabo.

Insisto, todo lo hacemos transparente, de forma abierta y pública. Jamás tendríamos un netcenter, eso es absurdo.

¿Hay persecución por parte del Ministerio hacia los sindicalistas del magisterio?

Lo único que perseguimos en el Mineduc es la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes.

¿Contratará el Ministerio una empresa para dar la alimentación escolar?, señalamiento que también han hecho los sindicalistas.

Hay un mecanismo para el tema de alimentación escolar que pasa por las OPF, que son las Organizaciones de Padres de Familia, y lo hemos hecho de forma cabal. Hemos hecho las transferencias a tiempo. No entiendo cómo nosotros íbamos a contratar a una compañía, lo digo abiertamente, esto no es verdad.

¿Ustedes seguirán con la postura de hacer público el pacto colectivo?

Absolutamente sí, vamos a hacer las consultas, tomar las acciones legales que sean necesarias, pero no vamos a hacer ninguna ilegalidad.