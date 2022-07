Mineduc no modificará disposiciones para clases presenciales en escuelas públicas por aumento del covid-19 y este es su argumento

“En este momento no, al final tenemos un epidemiólogo-pediatra que nos acompaña en el proceso y nos ha informado como van los casos y no ha habido un alza en cuanto a casos de menores de edad en el caso de nuestros niños escolarizados” , afirmó la viceministra técnica de Educación, Edna Portales, a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre.

Pese a que Guatemala está atravesando una quinta ola de contagios de covid-19, de momento el Ministerio de Educación (Mineduc) informó que las clases presenciales en las escuelas públicas continuarán sin modificación, debido a que en los centros educativos no han tenido incremento de casos de la enfermedad.

Según la entrevistada, a su criterio, con el acuerdo ministerial 1600-2022 que se publicó el 23 de mayo en el Diario Oficial, se “anticiparon” a la situación, ya que se estableció el uso de burbujas para detectar de forma pronta los casos positivos de coronavirus; además, se regula el uso de mascarilla y otras medidas de bioseguridad, por lo cual no se harán nuevas modificaciones por el momento.

El artículo 7 del acuerdo ministerial establece las excepciones para modificar la modalidad de la entrega educativa del Sistema Educativo Nacional. Estas indican que puede ser modificada por el aumento masivo de casos de covid-19, así como por incumplimiento de las medidas de bioseguridad.

Hábito en menores

Portales aseguró que los menores ya tienen un hábito luego de tres años de pandemia, ya que en los sitios que visitan se les observa buscar el dispensador de gel y medirse la temperatura.

“A tres años, esta situación los niños ya tienen un hábito de lavarse las manos, uso de mascarilla y del uso de gel”, dijo la funcionaria.

Menores con prescripción médica

Al ser cuestionada sobre si hay algún riesgo para los menores de entre 5 y 11 años que van a la escuela y no están vacunados, debido a que las autoridades estatales no han comprado vacunas para suministrarles, la funcionaria únicamente refirió que hay casos donde los padres de familia por alguna condición o prescripción médica no envían a sus hijos a la escuela y en estos casos los maestros buscan el mecanismo para dar continuidad a las clases.

Clases a distancia

Cuando inició el ciclo escolar de este 2022 había 8 mil 945 escuelas con problemas de agua y saneamiento, lo que imposibilitó que los estudiantes de estos centros educativos recibieran clases presenciales, sino a distancia.

Portales aseguró que actualmente son únicamente 5 mil 621 escuelas, ya que se hicieron remozamientos en varios establecimientos educativos.