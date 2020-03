Mineduc prepara guías de estudio para recuperar clases suspendidas por el coronavirus

Los estudiantes de todos los niveles del sector público recibirán guías de lineamientos y de autoaprendizaje para que continúen estudiando en casa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Con la ampliación del toque de queda hasta el 12 de abril, también continúa la suspensión del ciclo escolar, que afecta a 4.1 millones de estudiantes.

No deje de leer Alimentación escolar continuará durante la suspensión de clases Ana Lucía Ola 24 de marzo de 2020 a las 05:00h

Cerca del 24% se encuentra en el sector privado y es atendido a través de plataformas digitales que han implementado los establecimientos.

Sin embargo, para atender la emergencia del sector público que no tiene acceso a internet, el Ministerio de Educación (Mineduc) imprimirá y distribuirá guías de autoaprendizaje que llegarán directamente a los estudiantes. La estrategia vendrá a complementar la difusión de cápsulas educativas que ya se implementa a través de medios de comunicación.

Claudia Ruiz, ministra de Educación, mencionó que ya se ubicaron los recursos financieros para en los próximos días imprimir el material en 10 idiomas mayas y español.

“Esperamos esta semana comenzar la reproducción masiva de las guías para hacerlas llegar a direcciones departamentales y a las escuelas, de tal manera que puedan ser distribuidas de una manera gradual, ordenada y disciplinada”, dijo la ministra de Educación, Claudia Ruiz.

El material se repartirá de la misma manera que se hace llegar la alimentación escolar a los estudiantes de preprimaria y primaria. Se tendrá el apoyo de los directores y de las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) para que llegue hasta los estudiantes, principalmente del área rural. También se tendrá el apoyo de las Municipalidades, de las Direcciones Departamentales de Educación y de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE), mencionó el viceministro de Educación Bilingüe e Intercultural, Oscar René Saquil.

Las guías tendrán contenido de varias materias, son para trabajarlas en casa y están contextualizadas a cada comunidad lingüística y cultural. Comenzarán a distribuirse en los departamentos y en comunidades más alejadas de los cascos urbanos, luego se extenderá al resto del país.

Para los grados de preprimaria, primero y segundo primaria se entregarán guías con lineamientos de aprendizaje para los padres de familia, con el fin de que apoyen el aprendizaje de sus hijos. De tercero a sexto primaria se repartirán guías de autoaprendizaje. Los estudiantes de básicos y diversificado recibirán lineamientos de aprendizaje.

“Con los medios de comunicación seguimos. Ya este martes tenemos seis horas en un canal nacional. Hemos grabado clases para preprimaria, para todos los grados de la primaria, básico y diversificado, de tal manera que vamos a seguir haciendo ese acercamiento con quienes tienen acceso a estos medios”, agregó la ministra.

Rubén Alfonso Ramírez, ex ministro de Educación, señaló que la idea de la distribución de las guías de lineamientos para padres de familia y las de autoaprendizaje para los estudiantes es “genial”, pero representa un reto pues en muchos hogares de las áreas rurales los padres de familia no saben leer ni escribir, por lo que no podrían guiar a sus hijos en este proceso de aprendizaje en casa.

“Si en la capital cuesta que los padres de familia colaboren con sus hijos para supervisar las tareas, en los departamentos, en los municipios, en las aldeas lejanas… Ojalá que esto sea un éxito, pero se hubiera hecho primero un módulo y evaluarlo, y después ver las ventajas y si conviene o no hacer ese gasto”, dijo.

En distintos idiomas

Se imprimirá un total de 2 millones 853 mil 753 guías con lineamientos y de autoaprendizaje para los distintos niveles educativos, en español y en una decena de idiomas mayas. La inversión aproximada es de Q1.9 millones.

Los idiomas mayas que se trabajarán son achí, chortí, chuj, ixil, kaqchikel, k’iche’, mam, q’anjob’al, q’eqchí y tz’utujil. Se imprimirán alrededor de 36 mil 200 guías para los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria.

La refacción continuará

El beneficio de la alimentación escolar se continuará dando a los 2.5 estudiantes de preprimaria y primaria del sector público mientras siga la suspensión de clases. Esto no cubre los días de la Semana Santa, pues estos no están contemplados dentro del programa.

La ruta para hacer llegar los alimentos será siempre a través de las OPF, que se encargarán de comprar los productos no perecederos y los distribuirán a los padres de los estudiantes, que serán citados a las escuelas en grupos de 10 para evitar aglomeraciones y con ellos evitar el contagio del covid-19.

Tres menús son los que nutricionistas del Mineduc adaptaron para que las OPF adquieran esos ingredientes y los entreguen a los papás para que los elaboren en casa. Algunos de estos son frijol, arroz, azúcar cereal fortificado, pastas, harina de maíz y aceite.

Son Q4 diarios lo que se tienen previsto por niño, y los productos que se entreguen tienen que ir de acuerdo a dicha cantidad y al número de días de la suspensión.

“La obligación que tenemos con la alimentación de los niños esa no la vamos a dejar en este momento en cuestionamiento, ya tenemos la ruta establecida y lo vamos a seguir haciendo”, señaló Ruiz.