Mineduc supera la meta de escuelas remozadas para 2024

El Ministerio de Educación (Mineduc) puso como meta remozar en el año pasado 10 mil escuelas, un 27.7 por ciento del total de los establecimientos educativos públicos del país. El reporte al 27 de diciembre es de 10 mil 997 centros intervenidos, y se supera la cifra propuesta por las autoridades, tal como se reporta en el Portal de transparencia en el remozamiento de centros educativos del sector oficial.

Para los trabajos en edificios de preprimaria, primaria, básicos y diversificado la cartera contó con Q865.1 millones, suma a la que se llegó después de modificaciones internas al presupuesto y de que se le inyectaran Q538.9 millones a la intervención, según se publica en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) al 27 de diciembre.

El 73.2 por ciento de los recursos se destinaron al remozamiento de centros educativos del nivel primario, y es donde se reporta la mayor ejecución, del 99.52 por ciento.

Las reparaciones se realizaron a través del Programa mantenimiento de edificios público y se incluyeron muros, cubiertas de lámina e impermeabilización de loza, baños, piso, puertas y ventanas, instalaciones de agua, drenajes, red eléctrica y pintura. Estas son intervenciones menores, pues los trabajos mayores, así como la construcción de nuevos edificios es atendido por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).

Los encargados de hacer las reparaciones son la Organizaciones de Padres de Familias (OPF) con fondos proporcionados por el Mineduc, que llegan hasta Q75 mil por cada centro educativo. También se han hecho alianzas con municipalidades, que han facilitado mano de obra y transporte de material.

Los departamentos con más edificios restaurados son Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, Guatemala y Petén, que en cada uno supera las 500 escuelas reparadas, según los remozamientos que han sido documentados y que aparecen en el portal.

“Recuperar las escuelas es recuperar los baños y los techos. Es garantizar espacios seguros para que los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes puedan estudiar”, dijo Anabella Giracca, ministra de Educación.

De acuerdo con la funcionaria se ha trabajado en los establecimientos más rurales, los más vulnerables y que históricamente han estado abandonados. “Ahora tenemos escuelas con baños, con techos, ventanas y puertas. Esto es fundamental para garantizar una mejor educación”, agregó, y la intención era que al final del año entregar 11 mil remozamientos.

Para el 2025 la meta es restaurar otras 10 mil escuelas, lo que ya está contemplado en el presupuesto. Se tiene ya una lista de establecimientos priorizados, que están en situación de abandono, y se trabaja en recuperar esos espacios.

“Esto se volvió un movimiento importante de aliados en donde alcaldes, el Ministerio de Educación ―que dirige este programa―, y las Organizaciones de Padres de Familia están involucrados”, y para Giracca recuperar el sistema educativo pasa por tener escuelas dignas.

Gabriela Castro de Búrbano, coordinadora de la Gran Campaña por la Educación, consideró que el remozamiento de los centros educativos tiene un componente socioemocional en el niño, pues les da el mensaje de que “se preocupan por ellos”, al procurar un ambiente cómodo y en óptimas condiciones para el aprendizaje.

Condiciones en infraestructura

Un diagnóstico que la cartera hizo al comienzo del año pasado estableció que de 35 mil 922 escuelas el 35.84 por ciento necesitaba reparación de muros, el 48.07 por ciento requería arreglos en los techos, y remozamiento de los baños en el 58.63 por ciento de los establecimientos. El 54.72 por ciento requería reparación de puertas y el 42 por ciento de los pisos.

La evaluación también evidenció que el 80.29 por ciento no tenía cocina, que es un espacio necesario para dar cumplimiento a la Ley de alimentación escolar, de dar platillos servidos. El 90 por ciento de las escuelas no tenía internet, el 69.2 por ciento no contaba con drenajes, el 23.9 por ciento carecía de energía eléctrica y el 14.99 por ciento, no tenía abastecimiento de agua.

Además, el 88.28 por ciento no tenía registro de viabilidad legal para construcción o ampliación de infraestructura.

Los últimos datos del Mineduc indica que en el 2024 se reparó la cubierta de lámina en cuatro mil 397 escuelas, mientras que se compuso la estructura de techo en tres mil 836, y se impermeabilizó la losa en 386.

Se repararon las puertas en tres mil 911 establecimientos y las ventanas en tres mil 47; se arregló el piso en tres mil 257, así como canales y bajadas de agua pluvial en mil 769.

También se pintaron los muros en el interior y el exterior de dos mil 925 escuelas, se repararon los sanitarios y accesorios en dos mil 728 servicios sanitarios y accesorios, mil 81 tuvieron reparaciones en la red de drenajes y de agua potable, en dos mil171 se arregló el sistema eléctrico. Se hizo reparación o sustitución de área de cocinas en dos mil 649.

Otros trabajos que se han realizado son mantenimiento de barandas, a portones, azulejos, cerco o muros perimetrales y de contención, losa de patio, reparaciones y mantenimientos de depósitos de agua, de repello y cernido de paredes.

Por ejemplo, en la Escuela Oficial Rural Mixta de la comunidad Las Lagunas del Faisán, en Cobán, Alta Verapaz, se sustituyó la estructura del techo y se cambiaron las laminas, se reemplazaron las paredes de madera, y se repararon las ventanas. La inversión ascendió a Q75 mil. En este centro estudian 96 niños de primaria.