Salud insiste en comprar ivermectina para combatir el covid, aunque no esté prescrito

La Organización Mundial de la Salud ya desaconsejó el uso de la ivermectina en el tratamiento de pacientes con covid-19 por falta de evidencia sobre su eficacia. Sin embargo, el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MSPAS) aún no gira directrices a sus unidades compradoras para que lo dejen de adquirir.

Este medicamento es un antiparasitario que, al momento en que se reportaron los primeros casos de coronavirus en el mundo, se pensó que podía servir para la mejoría de los pacientes.

No obstante, organismos como la agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) y la OMS desaconsejaron utilizarlo, ya que las supuestas

pruebas de que el fármaco reducía la mortalidad o la necesidad de respiración mecánica eran “muy poco fiables”.

De los 12 concursos que lanzaron distintas unidades de Salud, se han ejecutado seis por parte del áreas de salud de Baja Verapaz; Guatemala Huehuetenango y San Marcos, por un total de Q3 millones 409 mil 80.

Un concurso más del área de salud de Guatemala Nororiente se encuentra en evaluación y otros seis fueron prescindidos por precios altos, falta de documentación por parte de los oferentes u otros errores en el proceso. Sin embargo, ello evidencia que el MSPAS no ha eliminado del protocolo de medicamentos a la ivermectina.

Se consultó por medio de la oficina de comunicación social del MSPAS las razones por las que aún siguen utilizándolo algunas áreas de salud, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Alicia Chang, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), considera que ha estas alturas ya se debió haber descontinuado la utilización de la ivermectina en pacientes covid-19.

“El riesgo es que las personas pierden tiempo tomando el medicamento porque piensan que es eficaz y les va a funcionar, cuando no es así. Las sociedades científicas no están de acuerdo con el uso de la ivermectina para pacientes covid. No entiendo por qué se sigue comprando”, dice la médica.

Chang recuerda que éste se empezó a utilizar para tratar a personas positivas porque hace dos años se hizo un estudio pequeño en China en donde observaron que, en apariencia, disminuía la carga viral. Pero luego, al hacer análisis con una mayor cantidad de pacientes, se percataron que no hacía ninguna diferencia en el paciente el recetar o no la ivermectina.

Evaluar otras opciones

Por su parte, el epidemiólogo Erwin Calgua comenta que hasta el momento no se han producido intoxicaciones u otros efectos adversos en pacientes recetados con ivermectina.

En ese sentido, y dada la falta de evidencia sobre este fármaco en específico, el epidemiólogo sugiere que el análisis no debiera orientarse a si vale la pena o no usar la ivermectina. En lugar de ello, el MSPAS debiera evaluar si no invierte mejor en adquirir molnupiravir, una pastilla que fue aprobada por la Agencia Reguladora de Medicamentos de Reino Unido para tratar a pacientes con covid-19.

Los primeros estudios apuntan a que esta pastilla reduce el riesgo de hospitalizaciones y muertes a pacientes con factores de riesgo. Sin embargo, aclaró que este no sustituye a la vacuna. Actualmente, la FDA evalúa una solicitud de las casas farmacéuticas que produjeron el medicamento sobre su uso como nuevo tratamiento oral para personas de alto riesgo. El 30 de noviembre está acordada la reunión del comité asesor.

“Hay que ser claros en que el molnuparivir no sustituye la vacuna. La vacuna es muy importante y son dos cosas distintas. La vacunación sigue siendo central”, comentó Calgua.

¿Cuál es el uso aprobado de la ivermectina?

Según la FDA las tabletas de esta medicina están aprobadas para el uso en seres humanos para el tratamiento de algunos parásitos y su formulación tópica se aprobó para uso humano solo con receta médica para el tratamiento de parásitos externos, como por ejemplo piojos y condiciones de la piel como la rosácea.

Sin embargo, ninguna persona debe autorrecetarse, advierten médicos.

En mayo, el presidente Alejandro Giammattei dijo durante un evento internacional, sin contar con ninguna evidencia, que la ivermectina sustituye a la vacuna, pero esto es falso y ha sido desmentido por toda la comunidad médica y científica.

Comenta que dada la falta de evidencia sobre su eficacia, el MSPAS debiera encomendar a sus expertos un análisis para determinar si lo siguen usando o no.

Otras compras

A la fecha el monto de las compras realizadas al amparo de la Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia del Covid-19 asciende a Q351 millones 996 mil 676. Entre los tipos de insumos que más se han adquirido se encuentra los de salud e insumos hospitalarios, limpieza, fumigación y bienes afines, publicidad y transporte de repuestos y combustibles, según consta en el portal Guatecompras.

De momento, la única institución que ha adquirido insumos es el MSPAS como ente rector de la pandemia. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas también lanzaron concursos, pero estos se encuentran vigentes, en evaluación o fueron prescindidos.