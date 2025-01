Mototaxistas realizan bloqueos en Antigua Guatemala; municipalidad dice que manifestación tiene intereses políticos

En la mañana de este jueves 23 de enero el gremio de mototaxis que circulan en la Antigua Guatemala bloqueó las calles principales, para manifestar en contra de la municipalidad de la ciudad colonial.

Una de las peticiones que realizaron los transportistas es un convenio de pago por las cuotas de autorización y funcionamiento de los mototaxis en el lugar.

Asimismo, se expresaron en contra del alcalde antigüeño, Juan Manuel Asturias.

“No al aumento del canon de agua. No al aumento del IUSI. No más líneas rojas, no más líneas amarillas”, decía una de las mantas que portaban los manifestantes.

En la manifestación resaltó la presencia del exdiputado Julio Ixcamey, quien se postuló para alcalde de la Antigua Guatemala en las elecciones de 2023, con el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Muni de Antigua se pronuncia

Al respecto, las autoridades municipales emitieron un comunicado, en el que señalaron que dicha manifestación tiene intereses políticos.

“Las manifestaciones programadas para el 23 de enero de 2025, a partir de las 8 horas en la calle de La Recolección, promovidas por el gremio de tuc tuc, que buscan desestabilizar el orden de nuestra ciudad y atentan contra la paz y la seguridad de nuestros vecinos antigüeños, simulan ser una manifestación pacífica”, indicó el gobierno local.

Agregó que esa manifestación se fundamenta en la desinformación del plan de movilidad y otras disposiciones que suponen estar afectando al municipio, y tiene el propósito de dañar y perjudicar el trabajo de la administración municipal.

“Además, responde a intereses políticos individuales de personas con intenciones de imponer agendas contrarias al bienestar del pueblo trabajador”, agregó.

Asimismo, la Municipalidad de Antigua Guatemala afirmó que esas acciones son promovidas por personas que se niegan al cambio de una Antigua próspera.

“(…) Respaldamos medidas protocolarias de seguridad para garantizar que no se tolerarán actos o cualquier forma de violencia que atente contra los vecinos y visitantes”, añadió.

“Reconocemos y respetamos el derecho a manifestar de forma pacífica, pero no apoyamos actividades que puedan dañar la imagen de nuestra ciudad histórica”, aseguró la comuna.