“Muchos están llegando ya con los pulmones inflamados”: cómo el Hospital Roosevelt recibe a pacientes con covid-19

Imagen de un paciente de covid-19 en el Hospital Roosevelt que espera una cama. La fotografía fue captada el 9 de julio por la PDH. (Foto Prensa Libre: PDH)

El director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, dijo que en ese centro asistencial tienen habilitadas cinco áreas para recibir pacientes contagiados con coronavirus y que en promedio pueden atender a 200 pacientes con síntomas de covid-19.

Explicó que han detectado que muchas personas tienen síntomas de coronavirus, pero esperan hasta que su situación de se complica para buscar asistencia médica.

Refirió que en muchos casos las personas ya llegan al Roosevelt con severas complicaciones en el sistema respiratorio y eso complica la situación.

“Cuando comiencen a sentir síntomas acudan a los centros asistenciales. Muchos están llegando ya con los pulmones inflamados”, refirió.

En dicho centro asistencial tienen capacidad para tener hospitalizados a 200 personas con covid-19 y actualmente solo están dejando hospitalizados a los que necesitan oxígeno. El resto de pacientes positivos son dados de alta para que tengan su tratamiento en casa o permanecen en observación 24 horas para ver cómo evolucionan.

No salgan de sus casas

Barrientos explicó que cuentan con los insumos necesarios para atender la emergencia, pero que es necesario que la población cumpla con las medidas de prevención para no contagiarse, como el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social. “Si no es necesario salir, no salgamos, por favor”, concluyó.

Médicos de ese centro asistencial dijeron que algunos días pacientes con síntomas de coronavirus permanecen en el área de bancas mientras se desocupa alguna cama. Además, que por la cantidad de casos de covid-19 que atienden en diversas áreas del hospital, algunos pacientes que no están ingresados por esa enfermedad se contagian.

El pasado 9 de julio, la procuradora adjunta de Derechos Humanos, Claudia Maselli, y la defensora de la salud, Zulma Calderón, efectuaron un seguimiento de la atención y condiciones en áreas habilitadas para la atención de pacientes con coronavirus en el Roosevelt, y constataron que algunas veces algunas personas están en las bancas esperando por una cama.