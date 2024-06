Este domingo 23 de junio se confirmó el deceso del publicista y empresario Francisco José García Galicia, conocido como "Pancho" García, quien deja un legado en el mundo de la publicidad y el diseño creativo de Guatemala.

Pancho García era uno de los más experimentados publicistas de Guatemala, con más de 40 años de carrera. Padecía párkinson y afirmaba que ganaba a la enfermedad.

García era el director creativo y fundador de Pancho & Compañía, empresa creadora del concepto de Markitectura, diseño, construcción y desarrollo de marcas en Guatemala.

Además, era fundador de marcas como Wach’alal, El Recreo, El Laboratorio y Sentido Común.

Dirigió campañas de marcas como Banrural, Megapaca, Sarita, Meykos, Cervecería Centroamericana, Unilever, Nestlé, entre otras.

Entre sus creaciones icónicas están el Hombre Rubios y el Árbol Gallo, así como la controversial campaña “Qué rico escoger”, que fue diseñada para vender preservativos y que estuvo en las calles tan solo 48 horas por la presión de grupos conservadores; sin embargo, logró su objetivo: que la gente hablara no solo de la marca, sino de un tema que, hasta ahora, es tabú en estas tierras.

¿Cómo se convirtió en publicista?

Al graduarme de bachiller, a los 18 años, mi papá creyó que ya había cumplido con mi educación, así que me vi en la necesidad de buscar trabajo. Me dieron chance de vendedor de mostrador en la relojería Tic Tac, en la Sexta Avenida y 17 calle, zona 1. Cierto día vi un anuncio en el que solicitaban a un redactor publicitario y pensé: “Bueno, he leído toda mi vida y escribo poesía y cuentos cortos”, así que fui a hacer la prueba, pero no me aceptaron. Tan solo tres días después hablé con un director creativo y, para sorpresa mía, me ofreció trabajar con él. Era Néstor Ahumada, un excelente publicista.

Los restos de “Pancho García” son velados en Funerales Reforma de la zona 9 de la capital y el sepelio está programado para el lunes 24 de junio a las 12 horas, partiendo hacia el cementerio La Villa de Guadalupe.