Muere la Reina Isabel II: Giammattei y Bukele se pronuncian y envían mensajes al Reino Unido

La familia real viajó desde distintos puntos del mundo hacia Escocia, debido a la emergencia por la situación de la monarca.

“La Reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde. El Rey y la Reina Consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana”, publicó la familia real en la cuenta de Twitter oficial.

Luego del pronunciamiento, líderes de todo el mundo se pronunciaron por la muerte de la reina y enviaron mensajes de apoyo a los británicos.

En Centroamérica, los presidentes Alejandro Giammattei, de Guatemala, y Nayib Bukele, de El Salvador, ya emitieron mensajes respecto al deceso de la reina.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Su Majestad, la Reina Isabel II. Mi esposa Gabriela y yo extendemos nuestras más profundas condolencias al pueblo británico y la Familia Real”, indicó el mandatario salvadoreño.

“El legado de Su Majestad siempre será una piedra de toque para nuestros valores compartidos de empatía, solidaridad y servicio”, añadió Bukele.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 8, 2022