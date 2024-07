Toda la población está expuesta a los piquetes del mosquito y a enfermar de dengue; sin embargo, el informe del Ministerio de Salud indica que son los niños entre 5 y 9 años los que más han acudido a los servicios de salud con síntomas de la enfermedad, representan el 19% de los casos (10 mil 378). Es el mismo grupo etario con más muertes, pues concentra 19 de las 61 ocurridas hasta este 20 de julio.

Mientras que en niños menores de cuatro años se informa de siete mil 886 infectados, y las muertes en este segmento también suman 19.

No hay una explicación clara del por qué el dengue en Guatemala afecta más a los niños, las razones pueden ser muchas según criterios médicos.

De acuerdo con el infectólogo pediatra Herberth Maldonado, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), el que la población infantil presente la tasa más alta de contagio de dengue podría deberse a que nunca ha padecido la infección, lo que la hace más susceptible, además, de que el grupo entre 5 y 9 años ha iniciado la escolarización y tiene mayor exposición a ambientes fuera de casa.

Ante la consulta si el no haber completado el esquema de vacunación regular o no tener ninguna dosis puede ser factor de riesgo para contraer la enfermedad, y presentar un cuadro grave, el médico lo descarta. Por otro lado, “se sabe que personas con determinantes de salud, como pobreza o poco acceso a salud y educación, tienen mayor riesgo tanto de no recibir vacunas como de infecciones tropicales como dengue”, dice.

El pediatra Juan Carlos Reyes, del Hospital General San Juan de Dios, menciona que el dengue es una enfermedad que no respeta edad ni condición social, por lo que no hay una razón clara del por qué en Guatemala los niños son los más afectados.

“No hay una explicación concreta del por qué hay más casos en niños, pues si se revisa el comportamiento el dengue en otras regiones hay población infantil afectada, pero también mucho adulto”, dice Reyes.

La identificación tardía de los casos, aunque no está comprobado científicamente, podría estar relacionado a la manifestación de cuadros graves, agrega.

“Mientras en países como Estados Unidos la principal causa de muerte en niños son los accidentes de tránsito, en Guatemala siguen siendo las enfermedades infecciosas”. Kevin Martínez Folgar , médico epidemiólogo

Mientras que para el epidemiólogo Kevin Martínez Folgar la desnutrición crónica y aguda podría estar asociada con la enfermedad en los niños, pues esta condición afecta las defensas del cuerpo, lo que impide una recuperación adecuada ante padecimientos como el dengue.

Agrega que la pobreza está asociada a los criaderos de mosquitos, esto y la falta de alimentos oportunos afecta el sistema inmune de los niños haciendo que enfermedades infecciosas se conviertan en problemas mucho más graves, comparado con los adultos.

“Mientras en países como Estados Unidos la principal causa de muerte en niños son los accidentes de tránsito, en Guatemala siguen siendo las enfermedades infecciosas”, menciona Martínez Folgar.

“Estos problemas tienen múltiples causas y no es solo el virus del dengue. Hay mucha gente que puede tener la enfermedad y pareciera una gripe cualquiera o un malestar general, pero en otros puede ser de vida o muerte, y esa es la población a la que hay que identificar y proteger aún más”, añade.

El pediatra del Hospital General indica que la infección se manifiesta igual en niños que en adultos, y lo que podría ser más agudo en los infantes son los vómitos y la inapetencia, que los puede llevar a la deshidratación y a bajar de peso.

Hace hincapié que cualquier síntoma febril debe ser evaluado por un médico. Los señales de peligro son dolor abdominal, fiebre, vómitos, dificultad de respirar y sangrando en encillas u otra parte del cuerpo.

38 niños menores de 10 años han fallecido en el país hasta este e20 de julio.

Dengue en el país

En Guatemala no hay departamento que se escape al contagio del dengue. Según el reporte del Ministerio de Salud, hasta el 20 de julio se registraban 53 mil 271 personas infectadas, que representa el 73 por ciento del reporte total del 2023. Mientras que el año pasado el área Ixil se salvó de tener casos, en este se notifican tres. Similar es el caso de Totonicapán que de uno pasó a tener 14.

No son solo contagios, la enfermedad también causa muerte, y este año han fallecido 61 personas, una cifra que se acerca al total de las 66 defunciones ocurridas en el 2019, y está en la mitad de las que se contaron al final del 2023.

Son Guatemala y Escuintla los departamentos en los que más guatemaltecos han perdido la vida en 2024 debido a la infección, que es contagiada por el zancudo Aedes aegypti, juntos acumulan el 43% de los decesos del país (15 y 11 casos, en el orden dado).

El reporte muestra que a partir de la segunda quincena de mayo las muertes comenzaron a aumentar, y son las semanas del 12 al 18 de mayo y la del 9 al 15 de julio las que tienen un incremento más marcado, con 8 y 10 fallecimientos, respectivamente.

Más casos que en 2023

El reporte 2024 de casos de dengue es cinco veces mayor que el del 2023, y la previsión es que ese crecimiento se mantenga, e incluso supere los 72 mil 201 que se registraron el año pasado.

Las tasas de incidencia más altas las tienen Jutiapa, Santa Rosa, Quetzaltenango, El Progreso y Zacapa.

El serotipo del dengue con mayor presencia en el territorio nacional es el DEN-3, al igual que el año pasado. Esta podría ser una de las razones del por qué Guatemala y el resto de la región enfrenta una epidemia más intensa.

Hay cuatro tipos serológicos del virus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4, y todos están en el país, pero actualmente es el tercero el que más circula. Anteriormente no se reportaban casos con este serotipo, y por ello, la población no tiene muchas defensas para protegerse y es más susceptible a enfermar.

Según epidemiólogos del Ministerio de Salud las lluvias mantendrán el alza de casos de dengue. De los 500 diarios que se reportan actualmente, en las próximas semanas el número podría superar los 700.

El virus del dengue lo transmite el zancudo Aedes aegypti, el cual se multiplica en fuentes de agua estancada, de esa cuenta las autoridades llaman a eliminar los criaderos del mosquito en las casas y en sus alrededores. Ante cualquier síntoma -fiebre alta, dolor de cabeza y en otras partes del cuerpo, náuseas y erupciones en la piel- se debe buscar atención médica.