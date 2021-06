“No sé ni cómo registrarme para la vacuna”: un 69% de guatemaltecos no tiene acceso a Internet

A muchas personas que llegan a los centros de vacunación se les niega el fármaco, porque no están registrados ni saben cómo hacerlo. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Personas de la tercera edad intentan obtener vacuna sin estar registrados, pero en los centros de vacunación los mandan a buscar puestos de salud e incluso centros comerciales para registrarse.

En Guatemala 4 millones 608 mil 245 personas no tienen acceso a las tecnologías de Información y Comunicación (TIC), según los datos Instituto Nacional de Estadística (INE) basados en el censo nacional de 2018.

“¿Así como nosotros que somos pobres y no tengo internet? solo necesito que me vacune, eso es todo”, pregunta una persona de la tercera edad a una enfermera en la zona 3.

Así llegan varias personas de la tercera edad intentando obtener una vacuna contra el coronavirus, pero no están registrados y tampoco lo pueden hacer por sus medios.

Sin embargo para poder tener acceso a las vacunas en el país el Ministerio de Salud ha habilitado un portal web por el cual es la única forma en la que una persona puede registrarse y así garantizar que recibirá las dosis de inmunización.

Pero, en plena ciudad, muchas personas no tienen acceso al internet, e incluso no saben ni qué pasos se deben seguir.

Como es el caso de Juan Daniel, un hombre de 62 años que vive en la zona 3 de la capital y que labora en una bicitaxi, que pese a vivir en la ciudad no tiene ni computadora ni está informado sobre el proceso de vacunación.

Hasta el centro de vacunación Alida España, en la zona 3 de la capital, varias personas han llegado buscando ayuda para registrarse, sin embargo se les dice que no pueden hacerlo allí y son enviados a centros de Salud o comercios habilitados.

“Yo no sé ni leer ni escribir, seño”, me narra doña Ana Angélica, de 57 años, que no estaba enterada ni de las edades que ahora están inmunizando.

“Me dijeron que me iban a inscribir pero que nadie me daba seguridad y yo sí lo necesito”, agrega.

Según el INE, de 12 millones 528 mil 937 de guatemaltecos mayores de 7 años que pudiesen poseer acceso a las TIC en Guatemala, solo 7 millones 752 mil 771 lo tienen.

Un 62% de las personas mayores de 7 años usa una computadora o teléfono, mientras que un 37% (4 millones 608 mil 245 personas) nunca ha tenido uno.

Lea también: “Queremos seguir viviendo”: los obstáculos que los adultos mayores enfrentan para vacunarse contra el covid-19

Pero los datos a nivel nacional de quienes usan computadora son aún más preocupantes: solo 21% tiene una mientras que un 78% nunca ha usado una.

El contraste llega con aquellos que tienen acceso a internet, pues tener celular o computadora no garantiza este acceso. El INE registra que solo un 29% los usa en contraste con un 69% que nunca ha usado.