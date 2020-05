Número de fallecidos por coronavirus en Guatemala asciende a 21 y el total de casos llega a 798

A esos 798 casos hay que multiplicarlo por 7 según los estadistas, porque se toma en cuenta que un infectado puede contagiar entre 7 y 10 personas de su entorno, pero no olvidemos que en la etapa asintomática de estas personas que dura 15 días también tuvieron contacto con otras y estas otras produciéndose una cadena de contagios, por eso las recomendaciones de usar mascarillas, alcohol, lavarse las manos y en lo posible no tocar objetos en la calle…igualmente si uno está en la fase asintomática no presenta fiebre, así que tomar la fiebre no es ninguna garantía de nada…el gobierno está haciendo lo posible por encuarentenar a las personas que tuvieron contacto con los infectados, pero no se pueden encuarentenar a todos por el solo hecho de que si alguno se contagio recientemente tardará entre 2 y 3 semanas en presentar síntomas y en ese tiempo uno no puede recordar con cuantas personas