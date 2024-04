La iniciativa The Ocean Clean Up, fundada por el joven neerlandés Boyan Slat, ha alcanzado una récord en Guatemala al impedir, en una sola tarde, que tres millones cien mil libras (más de mil 300 toneladas) lleguen al mar Caribe por medio del río Las Vacas, que atraviesa el área metropolitana guatemalteca.

En unas cuantas horas, el Interceptor 006 ubicado en el río Las Vacas, a unos 16 kilómetros al norte de la capital, captó los desechos suficientes para cargar más de 272 camiones.

El 2024 es el segundo año del interceptor de The Ocean CleanUp y su primera temporada completa de lluvias en territorio guatemalteco.

Antes que The Ocean CleanUp operara en Guatemala se estimaba que cada año llegaban hasta 20 millones de kilogramos de desechos plásticos al río Motagua, en su mayoría proveniente del río Las Vacas.

En una entrevista con Prensa Libre y Guatevisión, Slat comentó que en el Caribe y Asia trabajan en cuatro países.

“La idea es sencilla, atrapar el plástico antes de que se convierta en plástico oceánico. Ponemos el sistema en el río, la basura entra a través de la energía solar, la sacamos y, por último, la almacenamos para que se recicle. El verdadero reto es hacerlo a escala. No se trata solo de limpiar un río. Se trata de hacerlo en todo el mundo; unos 80 países necesitan esta solución”, afirmó.

El inventor y empresario neerlandés, Boyan Slat, de 29 años, es el fundador de The Ocean Cleanup con la pasión de crear megaproyecto para abordar las problemáticas mundiales, entre ellas la contaminación por plásticos en los océanos.

A sus 16 años, Slat buceaba durante unas vacaciones en Grecia. En ese instante notó que había más bolsas de plástico que peces en el mar. Esto lo alertó y pensó: "¿por qué no podemos simplemente limpiar esto?"

Después de investigar el problema y buscar posibles soluciones tecnológicas, Slat presentó un proyecto escolar con su idea más desarrolla. A finales del 2012 presentó sus ideas en una conferencia TEDx. El video se volvió viral en febrero del 2013.

BREAKING: We just made our largest ever plastic catch. Interceptor 006 in the Rio Las Vacas, Guatemala, stopped 272 truckloads of trash - equal to 1.4 million kg (3.1 million lbs) - from flowing into the Caribbean Sea. All in a single evening. pic.twitter.com/V43UXpvb1n