OMS aclara que no emitió tabla donde Guatemala figura como el país más seguro ante el coronavirus

El uso de mascarilla es obligatorio en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

El ranking circuló en cadenas de WhatsApp y fue replicado por varios usuarios de redes sociales.

Guatemala encabeza la tabla, con fecha 11 de abril de 2020, por tener la menor cantidad de muertos (0.2) por cada millón de habitantes. Otra cifra que resalta es la de fallecidos en el país en 24 horas. Guatemala ha tenido varios días en los que no registra víctimas mortales.

Sin embargo, la oficina de comunicación de la OMS/OPS en Guatemala dijo a Prensa Libre lo siguiente: “Sobre la tabla que menciona solamente les quiero aclarar que es generada por este sitio: www.worldometers.info y toma datos de la WHO para generar sus propias estadísticas, así como toma datos de otras 24 fuentes adicionales. No es una tabla generada como WHO (OMS) por tanto, no se puede decir que es emitida por la OMS”.

“Recuerde que no podemos emitir comentarios sobre material generado por un tercero. Agradezco su comprensión”, añadió la entidad.

Hasta este 14 de abril de 2020 Guatemala registraba 180 casos de coronavirus, entre ellos 5 muertos y 19 recuperados.