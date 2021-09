Opuestos: ¿Toques de queda funcionan para disminuir los contagios de covid-19?

“Restringir la movilidad disminuye los contagios”

El analista del Laboratorio de Datos de Guatemala, Óscar Chávez, afirma que hay un consenso científico internacional en que restringir la movilidad reduce el contacto entre las personas y por lo tanto los contagios por covid-19.

Por tal razón considera que implementar un toque de queda es una de las alternativas que se deben de seguir considerando para reducir el número de casos positivos de la enfermedad que mantiene saturados los hospitales públicos y privados.

Luego de que el Congreso improbara el estado de Calamidad que había decretado el presidente Alejandro Giammattei que restringía la movilidad desde las 20 horas hasta las 4 de la madrugada, Chávez señala que debe hacerse un esfuerzo por volver a analizar restricciones, probablemente mediante un estado de prevención, y sopesar si se debe ampliar el horario o implementarlo también los fines de semana.

Lea también: Inestabilidad en región alejaría a inversionistas

“Mientras más se amplíe el toque de queda, más efecto se va a tener en detener la transmisión del virus y van a bajar más los casos”, expuso el analista del Laboratorio de Datos de Guatemala, quien dijo que la propuesta original de los médicos también sugería restricciones en centros comerciales, restaurante y supermercados, pero esto no fue incluido en la propuesta que llegó al Legislativo.

La curva de contagios se mantiene en el país desde hace varias semanas en una extensa meseta donde los casos positivos diarios sobrepasan los cinco mil y los decesos rondan los 50 al día.

La comunidad médica clama por restricciones a la movilidad ante la saturación de los hospitales, pero estas conllevarían un inevitable impacto en la economía “pero si no se toman las acciones necesarias para contener la pandemia el resultado puede ser peor”, asegura Chávez.

Dijo que el Gobierno debe proponer medidas económicas y sociales para ayudar a los sectores más vulnerables durante el tiempo que duren las medidas.

“Si hubieran tomado medidas, tal vez menos restrictivas, en el momento en que se empezó a identificar el aumento de casos, por abril y mayo, no estaríamos en esta situación, pero esperamos hasta lo peor de la crisis”, lamentó el analista.

Lea también: ¿No se podrá comprar medicamentos por falta de estado de Calamidad?

Reducción de casos

Al ejemplificar la utilidad de los toques de cierre, Chávez dijo que en Inglaterra estos acompañados de otras medidas de contención aplanaron la curva en cuestión de semanas, la diferencia es que en ese país se tomaron con base a criterios a tiempo.

“Aquí en Guatemala se creó la falsa idea de que las medidas no sirven porque se tomaron muy prematuramente, fueron muy estrictos cuando apenas había casos o no habían”, señaló.

Añadió: “La gente cree que empezamos a bajar casos, pero lo que pasó es que el sistema de testeo se saturó, es decir, puede que no haya más casos, pero los fallecidos siguen aumentando”.

“Para algunas personas las restricciones pueden ser el acabose de su vida”

Jorge Jacobs, columnista de prensa y director del medio de comunicación Libertópolis, se opone a la implementación de los toques de queda puesto que las restricciones violan los derechos humanos primarios y deben ser voluntarias puesto que es una responsabilidad individual.

Lea también: ¿Cuán transparente fue Centroamérica en la compra de vacunas?

Al mismo tiempo, Jacobs refiere que los toques de queda son medidas muy generales “del mismo tamaño para todos, cuando las circunstancias de todos son diferentes” y en las cuales resultan afectadas personas que han sido muy responsables en su protección y han seguido todos los protocolos de bioseguridad.

Señaló que en otros países como Dinamarca y EE. UU. la gente puede pasar meses sin trabajar porque tienen asegurada que la ayuda estatal les llegará y no se verán tan afectados.

Pero no es el caso de Guatemala donde la asistencia que se aprobó el año pasado probablemente pudo parar en las manos de quien no la necesitaba tanto y muchos que se vieron en problemas económicos por los cierres no recibieron un centavo.

Según Jacobs, en vez de asistir a la gente es más práctico dejar que ellos resuelvan su situación en vez de complicarles la vida con restricciones que lo que hace es causarles más problemas.

“Aquí, la mayor parte de las personas viven al día y si se les impide ir a trabajar tendrán serias consecuencias y no podrán comer ni estar saludables”, señaló Jacobs. “Cuando se hacen estas restricciones generales a algunos no les afecta, pero para otros puede representar el acabose de su vida”, añadió.

Lea también: ¿Guatemala tuvo el mayor repunte económico cuatrimestral de la región?

Para el columnista “ni el Gobierno ni nadie tiene el derecho de imponer restricciones sobre los demás”, menos aun cuando hay muchas personas y empresas que están luchando por sacar adelante tanto la salud como la economía del país al implementar medidas de seguridad que les permiten trabajar sin ponerse en riesgo.

“Si yo me protejo, y ese es el caso en la mayoría de las empresas, por qué los obligan a cerrar. La gente dirá, ‘pero es que hay irresponsables’, entonces el problema son los irresponsables. ¿Por qué cargarle la culpa todos?”, cuestionó.

Vacunación

Al hablar de soluciones, Jacobs considera que lo más apropiado es la vacunación ya que “es la mejor forma en que se pueden reducir las consecuencias graves de la enfermedad y la posibilidad de necesitar hospitalización”. Así, mientras más gente esté vacunada habrá menos las posibilidades de que fallezcan y de que los hospitales se saturen.

“Desde hace meses que se debió haber liberado la vacunación para mayores de 18 años”, dijo Jacobs, quien también se inclina porque el proceso sea abierto para quien quiera vacunar. Por ejemplo, dijo, en otros países las empresas han vacunado a sus empleados, “pero aquí todo está centralizado en el Gobierno y eso no es conveniente”.