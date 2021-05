Otro lote de vacunas Sputnik V llegará al país el lunes o martes y se espera que sean unas 50 mil dosis

(Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

La ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores, acudió este miércoles 12 de mayo a una citación con la Comisión de Educación del Congreso de la República, para tratar varios temas sobre el coronavirus en Guatemala.

En la citación, Flores dijo que el lunes 13 de mayo o martes 14 de mayo arribarán al país más dosis de vacunas Sputnik V, que compraron a Rusia.

“Podríamos estar recibiendo el lunes o martes una cantidad igual a la que recibimos en el primer embarque de Sputnik V, de 50 mil”, dijo Flores.

Cuando los diputados le consultaron si había algún cronograma de entrega de las vacunas, ella dijo que todavía están a la espera de recibir uno y que antes de que finalice esta semana podrían tener una reunión para tratar tener un estimado de entregas, puesto que a los fabricantes se les dificulta comprometerse con cronogramas de entrega cuando dependen la producción.

Agregó que a finales de mayo esperan recibir también otra entrega de vacunas del mecanismo Covax.

Vacunación a maestros

La funcionaria fue cuestionada si había alguna estrategia para dotar de vacunas a maestros que estuvieran en municipios en alerta roja del Semáforo Covid-19, y ella respondió que como a finales de mes ingresarán unas 300 mil vacunas del mecanismo Covax y de eso ya están asignando una cantidad importante para poder comenzar con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para comenzar ese proceso, cuando corresponda.

Vacunas traen fecha de vencimiento corto

Sobre el tema de las vacunas que están próximas a vencer, Flores dijo que a diferencia de las vacunas del esquema pediátrico, las que son contra el covid-19 traen fechas de vencimiento de uno o dos meses, por la emergencia, pero que la cantidad de dosis que vencerán en junio son insuficientes para vacunar a la cantidad de adultos mayore de 70 años que está pendiente, que se estima que son unos 600 mil.

Agregó que actualmente tienen capacidad para vacunar a unas 200 mil personas de esa edad, pero conforme vayan llegando más vacunas, se atenderá a esta población.

Además, hizo un llamado a las personas de esta edad o sus familiares para que se registren en el sistema y vayan a vacunarse, pues deben saber que las vacunas son de buena calidad.

Revisión vacunas Sputnik V

Los diputados dijeron que la Comisión de Salud había hecho una solicitud para que se revise la calidad de la vacuna Sputnik V y que si las autoridades de Salud no la hacían iban a tomar medidas legales. La ministra respondó que no tenía conocimiento de so ni había recibido alguna notificación departe de dicha comisión pidiendo una prueba de calidad.

Reiteró que la vacuna Sputnik V fue garantizada tiene aprobación de un laboratorio nivel 4 como lo pide la ley y además está siendo usada en varios países del mundo.