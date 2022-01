Padres de familia exigen protocolo para que niños reciban clases presenciales en alerta roja

Añaden que a nivel privado, los colegios han hecho inversiones importantes para adaptar sus métodos de enseñanza presencial, pero debido a que no hay un protocolo establecido por las autoridades, las clases presenciales se imparte de manera intermitente, pues la actualización del semáforo ocurre a cada 15 días, y por ahora este restringe las clases presenciales cuando se está en rojo.

“Nosotros somos simplemente padres de familia preocupados por esta inestabilidad de los niños, que una semana pueden ir y otra no, y el daño se les está causando tanto a ellos como a los maestros”, dijo Isabel de Monroy, quien representa a un grupo de padres que organizan una protesta para el martes 25 de enero.

“Ya estamos cansados de que no hay nada claro, el semáforo (de alertas) en realidad no está dando resultados. Somos (padres de) más de 30 colegios los que estamos representados en un chat y queremos generar algún tipo de presión para que exista un protocolo (para los colegios y escuelas) así como existe uno para los restaurantes, para los cines, para las discotecas, para los conciertos o para el gimnasio, a todos se los han aceptado y no los cierran a pesar de que están en semáforo rojo”, reiteró de Monroy.

Agregó que “lo que nosotros queremos es que a todos aquellos colegios que cumplan con el protocolo se les permita seguir dando clases presenciales, porque ellos invirtieron en muchísimas cosas y están con esta incertidumbre de que unos días sí y otro no”.

De Monroy dijo que “estamos convocando a padres de familia con sus hijos para que asistan frente al Mineduc el martes a la 1:30 después de las clases virtuales, para que generen algún tipo de presión, ya sea para el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud, porque ya no se sabe con quién”.

“Únicamente va a ser un plantón en el Ministerio de Educación porque en el Ministerio de Salud es un poco complicado porque allí está la entrada al hospital -Roosevelt- y vamos a llevar a nuestros hijos para que ellos mismos den las declaraciones que ellos ya quieren ir al colegio”, reiteró.

Dijo que a su movimiento se han unido padres de familia de varios sectores que se oponen a que las clases sean virtuales, por lo que esperan que las autoridades les den una respuesta oportuna, pues el ciclo escolar ya está en marcha.

También lea: Semáforo covid-19: Cuáles son las medidas que rigen en alerta roja, naranja, amarilla y verde



Además, dijo que varios movimientos se han reunido con las autoridades, pero “se tiran la pelotita, esa es la verdad, se tiran la pelotita entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación e incluso el Ministerio de Gobernación”.

También dijo que es un tema complicado, porque también se debe tomar en cuenta a las escuelas y e institutos.

“Es un tema un poco complicado, pero al menos a todos los institutos y centros educativos privados que cumplen con los protocolos los deberían dejar dar clases. El problema es que no hay claridad y que esos semáforos no son la realidad, somos nosotros los papás los que tenemos que decidir si nuestros hijos van o no, pero no tiene que ser el Gobierno”, afirmó.

“El semáforo no funciona y se empiezan a alarmar y cierran los colegios, es lo único que cierran con el semáforo, porque las actividades deportivas no. Ya van más de dos años y los colegios cumplen con las condiciones apropiadas para evitar los contagios”, aseguró.

También lea: Por qué Alejandro Giammattei dejó la cuarentena y ya participa en actividades públicas

“Lo que queremos es que nos desvinculen completamente del semáforo, porque esos semáforos ya no funcionan en ninguna parte del mundo, ya todo está aperturado”, continuó.

También dijo que, de acuerdo con estadísticas, en todos los colegios el 99% de los maestros ya están vacunados más el 74% de los niños y arriba del 80% de los padres de familia, “entonces todo son excusas y siguen castigando a la educación”.

“Queremos que sigan las clases presenciales, porque está comprobado que uno de cada siete niños entró en depresión, uno de cada siete ya no quiere seguir en el colegio o que sea virtual; además, los maestros no están capacitados para dar clases virtuales, no les ponen atención”.

Qué dicen las autoridades

Por su parte, el ministro de Salud, Francisco Coma, comparte la necesidad de que la educación necesita ser presencial, pero destacó que la forma en cómo se está comportando la pandemia no lo hace lo más aconsejable en estos momentos.

“Yo tengo clarísima la necesidad que los chicos regresen a clases y a medida de lo posible debiéramos de ir en la búsqueda de ese objetivo, probablemente las consideraciones son que entramos a una ola significativa del número de casos, no sé si este sea el mejor momento”, refirió Coma.

También lea: Salud detalla cuál es la efectividad de las vacunas disponibles en Guatemala contra ómicron

Coma explicó que la propuesta apenas está siendo analizada por el Comité de Gestión de Riesgo, por lo que esperaría poder dar una respuesta a esas sugerencias en el menor tiempo posible.

Mineduc en silencio

A pesar de que el Ministerio de Educación es clave en todo lo referente a la enseñanza en el país, no fue posible tener el punto de vista de las autoridades de dicha cartera.

Prensa Libre intentó comunicarse, sin éxito, con la ministra de Educación, Claudia Ruiz. Asimismo, se enviaron preguntas a la jefa del departamento de Comunicación Social del Ministerio de Educación, sin tener algún pronunciamiento.

Con información de Douglas Cuevas