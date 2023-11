“Pagué Q700 por un corte de Q50”: surgen más denuncias de usuarios que habrían sido estafados en peluquerías de comercial donde ya hubo capturas

El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Distrito Metropolitano desarrolla la investigación correspondiente en relación a las diferentes personas que han denunciado ser víctimas de robo o robo agravado.

Por lo pronto, según la fiscalía no se tiene relación entre las denuncias que dieron lugar a la investigación del caso y las que fueron expuestas en redes sociales.

La institución resaltó la importancia de que las víctimas presenten sus denuncias en sedes del MP, en su sitio www.mp.gob.gt, o bien por la aplicación “Reportes MP”, para dar seguimiento a los casos.

En las acusaciones publicadas en comentarios figuran videos que dos usuarios compartieron en TikTok , dando a conocer su propio testimonio de la presunta estafa que experimentaron; en un caso, relacionado con un corte de pelo, y en otro, vinculado a un planchado.

Denuncias en redes sociales

El primer usuario recordó que le invitaron a un corte de cabello que inicialmente costaría Q50, pero que finalmente ascendió a Q900, según su relato.

“De hecho, esta noticia (de las capturas de peluqueros) me alegra bastante porque fui uno de los estafados”, aseguró al principio del video.

El usuario compartió que la experiencia ocurrió años atrás cuando su novia lo invitó a un corte de cabello en una peluquería del centro comercial.

“Llegamos y le dicen: ‘Q50 por el corte de pelo’. Pensamos, ‘ah, está bien, es buen precio'”. Luego le ofrecerían a su novio un corte igual por Q50, y ambos aceptaron al considerarlo un buen precio.

Durante el corte de cabello, les preguntaron si querían aplicarse productos adicionales. Él se negó, pero fue distinto en el caso de su acompañante.

Al finalizar sus cortes, su novia se mostró preocupada porque le entregaron un papel con el total por Q900, según recordó.

Entonces, él cuestionó al estilista si le había informado a su novia sobre los precios específicos de lo que le ofreció, como gotas y un tratamiento capilar.

“¿Le dijiste cuánto costaba?”, le preguntó, a lo que el estilista respondió: “No, pero ella sabe que cualquier cosa extra se cobra”.

El usuario intentó argumentar, pero afirmó: “Ellos eran cuatro, entonces yo dije, ‘a qué hora no se tornarán bélicos y nos amenazan con las navajas'”.

Tras la disputa, el usuario expresó que se vio obligado a realizar el pago y se dirigió a un cajero para retirar Q700 y completar la cantidad que le exigieron.

“Así es como terminé pagando Q700, después de que supuestamente me iban a obsequiar un corte de pelo de Q50… Tienen un modus operandi muy elaborado”, concluyó diciendo en el video.

Testimonios de estafa

“Story time de cuando me estafaron en Los Capitol. Yo tenía 17 años”, dijo la segunda usuaria al comenzar su testimonio en un video.

Cuándo entró y consultó el costo por un planchado de pelo, el estilista le informó que serían Q70. Aceptó, y durante el servicio, el estilista le aplicó un producto y le lavó el cabello, sin advertirle que incluso esto último le tendría un costo adicional.

“Cuando yo vi el papel, el total era de Q500… dos chicos me agarraron y me llevaron a un cuartito… estaba asustada, tenía apenas 17 años y estaba sola. Me dijeron que tenía que pagar o que entregara todas mis cosas”, relató.

Según la usuaria, se vio obligada a entregar sus pertenencias. “Finalmente, me dejaron salir de ese lugar después de una hora allí. Cuando me sacaron veía a todos lados porque sentía que me estaban siguiendo”.

“Muchas personas me habían comentado algo parecido; yo les decía ‘yo pensé que solo me había pasado a mí”, agregó antes de concluir su testimonio.

Una de las usuarias respondió a uno de los videos que experimentó una situación similar, cuando le ofrecieron un corte de pelo por Q35 y la obligaron a pagar Q650.

De la misma forma, otra usuaria afirmó que le obligaron a pagar Q600 también por un corte de cabello.

Otros usuarios dijeron que los peluqueros les ofrecían el corte de cabello por Q50, pero durante el proceso les aplicaban cremas, gotas y otros productos sin avisarles que tendrían un costo extra.

Investigación

El pasado 24 de noviembre, las autoridades llevaron a cabo nueve allanamientos en las peluquerías.

El MP tenía la intención de ejecutar ocho órdenes de aprehensión, acusando a los implicados de delitos como violación con agravación de la pena, robo agravado y plagio o secuestro. En total cuatro personas quedaron detenidas.

Según las investigaciones, la presunta banda operaba reteniendo a clientes que buscaban servicios de peluquería. Los retenían, amenazaban y despojaban de sus pertenencias.

Las investigaciones dan cuenta de que los clientes que buscaban un simple corte de pelo o un masaje luego eran retenidos por horas, mientras los trabajadores del establecimiento los amenazaban y despojaban de sus pertenencias.

Algunos eran forzados a dirigirse al cajero para extraer dinero a cambio de su liberación. Las denuncias también incluyen casos de violencia sexual.

Prensa Libre se comunicó con la administración del centro comercial tras el operativo, pero los representantes aseguraron que desconocían los detalles y la acusación contra los inquilinos de los locales. Hasta este momento, siguen sin pronunciarse oficialmente.

Los cuatro peluqueros detenidos aún continúan en las carceletas de la Torre de Tribunales en espera de comparecer ante un juez para una primera declaración prevista para el martes 28 de noviembre.