Persiste desabastecimiento de antirretrovirales pediátricos y la vida de niños sigue en riego

Zidovudina, Avacabir y Lamivudina en jarabe son necesarios para controlar la enfermedad, y ante la escasez de estos los médicos han tendido que echar mano de pastillas para adultos, triturarlas y disolverlas en jarabe para que los niños puedan tragarlas. Un esfuerzo para no dejar a los pacientes sin tratamiento, y evitar que aparezcan enfermedades oportunistas que puedan causarles la muerte.

El médico Eduardo Arathoon, director y fundador de la Clínica Familiar Luis Ángel García, menciona que la Guía de uso de Antirretrovirales en personas con VIH recomienda la entrega de medicamentos por tres meses, a fin de que el paciente puede continuar con el tratamiento en casa.

Sin embargo, debido a la escasez de los fármacos las personas están obligas a llegar a la clínica cada semana, lo que representa un gasto semanal de unos Q350, que incluye transporte, alimentación y hospedaje. Esto ocasiona que los pacientes abandonen en tratamiento al no contar con los recursos para movilizarse.

Son 17 Clínicas de Atención Integral las que tiene el Ministerio de Salud para atender a pacientes con VIH en distintos puntos del país, que según la cartera atiende a 20 mil 26 pacientes.

Organizaciones de Derechos Humanos que abogan por las personas con VIH señala que son unos 2 mil niños los que necesitan el tratamiento.

Arathoon refiere que el desabastecimiento de antirretrovirales ocurre por igual en cada unidad. Si bien en el inventario puede haber algunos medicamentos esto no es suficiente, pues hay unos que necesitan ser combinados con otros de los que no hay en existencia, para poder completar el tratamiento de cada paciente y que sean efectivos.

La diputada Evelyn Morataya citó el pasado lunes 26 de septiembre a la viceministra de Salud Lesly Samayoa a su despacho para explicar la crisis de medicamentos que hay para pacientes con VIH, pero la funcionaria no asistió. En su lugar envió un informe en el que refiere que hay 26 medicamentos en el Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH/Sida, sin embargo, varios de estos no han ingresado, según consta en el documento.

También se reporta la escasez de los fármacos Abacavir, Lumivudina y Zidovudina en suspensión, estos fueron comprados en abril a Seven Pharma que aún no los ha despachado pese a que en agosto se cumplió el plazo de entrega.

Medicamento vencido

No solo hay escasez de medicamentos, este también se está venciendo. El 7 de septiembre Prensa Libre informó de que 33 mil 660 tabletas de Abacavir y 2 mil 163 frascos de Zidovudina solución oral habían caducado en las Bodega Central de Medicamentos del Ministerio de Salud, mientras que pacientes lo esperaban para completar su tratamiento.

El Ministerio de Salud tiene un presupuesto vigente de Q160.3 millones para el programa 16 destinado a Prevención y Control de ITS, VIH/Sida cuya ejecución hasta el 26 de agosto pasado alcanzaba el 36.47 por ciento, por lo que sí se cuenta con presupuesto para poder abastecer de medicamento a las Clínicas de Atención Integral, que también han tenido carencias en el tema de pruebas para detección de VIH, sífilis, hepatitis B y C.

Postura

De acuerdo con el Ministerio de Salud, expertos en el tema discutieron sobre la cuantificación y estimación de compras de medicamentos pediátricos.

“Como Ministerio de Salud expresamos la preocupación de la problemática de los tratamientos pediátricos para pacientes con VIH, misma que es consecuencia de múltiples factores en los que estamos trabajando para resolver juntamente con todos los que participan en la cadena de administración, estimación y gestión general de los medicamentos para el tratamiento del VIH, y así, disponer cuanto antes de dichos medicamentos”, señala la cartera sanitaria.

Salud señaló que “estuvieron de acuerdo en aceptar los antirretrovirales Abacavir+Lamivudina y de Dolutegravir en presentación dispersable, por lo que se comprometieron a enviar sus necesidades en un formato de OPS para que el Programa de VIH del MSPAS realice una cuantificación más precisa de necesidades”.

“El programa de VIH solicitará donación de antirretrovirales pediátricos en línea que OPS ha puesto a disposición, y a Brasil donación de Lamivudina, según necesidades estimadas”, refiere la comunicación de la cartera de Salud.

Agrega que “el Programa Nacional VIH conformará un comité para la revisión del Plan de compras 2023, a fin de asegurar que todos los antirretrovirales de los esquemas actuales estén presentes y en las cantidades requeridas”.

Añade que el “MSPAS ha solicitado apoyo a OPS y ONUSIDA para buscar la donación de los medicamentos pediátricos y que estén disponibles a la brevedad posible; también trabaja para hacer cambios al programa de compras 2022 y revisar estimaciones para el plan de compras 2023”.

Se informó que “hace algunas semanas ingresaron los medicamentos y pruebas diagnósticas de la compra realizada a través de OPS en el 2021, las que están en proceso de entrega a las Unidades de Atención Integral”.