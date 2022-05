Polvo del Sahara: estos son los detalles del impacto que podría tener en Guatemala

Este 23 de mayo el Gobierno de Guatemala en sus plataformas oficiales transmitió una conferencia de prensa en la que varios funcionarios actualizaron datos con respecto a sus labores previas.

En el tramo final de la conferencia se hizo el cuestionamiento a Rafael López, coordinador del Centro de Información Estratégica Agropecuaria (CIEA) de parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), sobre las posibles áreas afectadas por el polvo del Sahara.

“Algo beneficioso que tiene Guatemala es que en estos momentos estamos en la época lluviosa y la temporada de lluvia disipa mucho el tema del polvo en Guatemala“, indicó López.

“Por esa razón no ha subido su nivel para poder convertirlo en una alerta nacional que podemos estar dando. Por su puesto que estamos alertas, pero quería recalcar que la temporada de lluvia resulta beneficiosa para Guatemala con respecto a ese tema”, añadió.

Lea también: El increíble hallazgo de cientos de millones de árboles en el desierto del Sahara

Estos cuestionamientos vienen después de que instituciones como el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mencionaran este fenómeno, los efectos que tiene en la población y las fechas que se prevé su llegada a territorio guatemalteco.

Se trata de un fenómeno que está formado por una masa de aire caliente y seca que está cargada de partículas de arena y que es transportado debido a los fuertes vientos sobre la región norte de África.

Además de los fuertes vientos que movilizan el polvo, otro factor que produce este evento es la disponibilidad de sedimentos orgánicos y secos (de los cuales los desiertos tienen un suministro casi inagotable).

Esto generará un desplazamiento del polvo sobre el Atlántico Norte Tropical y se prevé que su llegada será desde junio hasta agosto.

Las zonas afectadas por este traslado de polvos será El Caribe, Centroamérica, México y el sur de Estados Unidos.

Lea también: Qué es “El desierto”, un ecosistema único en el país y que está ubicado en la Reserva de la Biosfera Maya

De hecho, el 20 de mayo las autoridades de México reportaron la entrada del polvo del Sahara y esperan una extensión de la misma en zonas como la Península de Yucatán, la Franja del Golfo de México y la zona noreste.

Las principales consecuencias negativas que tiene este evento son el deterioro de la calidad del aire, provocando complicaciones en la salud de las personas, principalmente:

Saharan dust plume — incoming! The added dust (usually high in the atmosphere) can lead to more vivid sunrises/sunsets. The dust can also act as cloud nuclei and aid in cloud formation. #storm11 #gawx pic.twitter.com/ksBPLOLeqE

— Melissa Nord (@MelissaNordWx) May 19, 2022