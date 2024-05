El municipio con la mayor cantidad de casos de dengue reportados hasta este el 4 de mayo es Jutiapa. Según el informe Situación epidemiológica de las arbovirosis en Guatemala, del Ministerio de Salud, allí se registran dos mil 113 personas con la infección, y la tasa llega a mil 239.4 por cada 10 mil habitantes.

La cifra es la más alta del país y representa el 12.4% del total de casos acumulados, que suman 17 mil 2, una cantidad que es 4.8 veces mayor a la informada en el 2023 para la misma fecha.

Coatepeque, Quetzaltenango, es otro municipio en una condición similar, pues se contabilizaron mil 184 personas con dengue y la tasa llegó a 955.7.

La explicación, según Anaite Sánchez, coordinadora del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores, del Ministerio de Salud, es que estos lugares registran altas temperaturas que son propicias para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor de la enfermedad.

Otro determinante puede ser la falta de agua en los hogares, lo que obliga a las familias a almacenar el recurso en recipientes que pueden convertirse en criaderos del zancudo.

Un tercer factor y de peso, es que en Guatemala circulan cuatro serotipos del dengue, pero en el caso de Jutiapa no se había identificado la presencia simultánea de estos, según Sánchez.

Esto también explicaría por qué el mapa de nuevos casos de dengue en el país muestra cambios entre 2023 y 2024. Según el informe, hasta la primera semana de mayo del año pasado eran siete los departamentos que tenían la mayor incidencia de la enfermedad, mientras que en el mismo período de este se contabilizan nueve.

Petén era uno de los que tenía la mayor cantidad de nuevos casos en 2023, este año ya no está en la lista, misma que es completada por Baja Verapaz, El Progreso Jutiapa, Zacapa, Jutiapa, Santa Rosa, Sacatepéquez, Escuintla y Quetzaltenango.

Con mayor presencia

Se han detectado cuatro serotipos del virus del dengue denominados DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4 y todos están presentes en los países de América, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Pero Guatemala tiene la particularidad de que los cuatro circulan al mismo tiempo, aunque el predominio por año varía.

El reporte del Ministerio de Salud muestra que el DEN-2 tuvo más presencia que los otros entre 2015 y 2021. Esto cambió en el 2022 cuando tuvieron mayor influencia las variantes DEN-1 y DEN-4.

Según el análisis genómico, a partir del año pasado es el DEN-3 el que más circula y es al que se le atribuye, según Sánchez, la epidemia de dengue que actualmente atraviesa el país.

Esto sucede porque si una persona enferma con uno de los serotipos adquiere inmunidad y no volverá a enfermarse con ese, pero sí de los otros tres.

Sánchez indica que en años anteriores era el serotipo 2 el de mayor presencia en Guatemala, pero ocurrió lo que denominan agotamiento de susceptibles, que sucede cuando la mayoría de personas se infectan con un serotipo específico, en este caso el DEN-2, y quedan vulnerables a los otros de mayor circulación, que en este momento es el DEN-3.

La diferencia entre estos serotipos no es más que genómica, es decir en su ADN, pues provocan los mismos síntomas, agrega. “Hasta el momento, según evidencia científica, no hay diferencia entre las manifestaciones clínicas entre cada uno”..

De acuerdo con la OPS, la infección por un serotipo, seguida por otra con uno diferente aumenta el riesgo de padecer dengue grave y hasta morir.

Con el clima en contra

El mosquito transmisor de la enfermedad es el Aedes aegypti, favorecido por las condiciones climáticas actuales, ya que el calor y la lluvia contribuyen a su proliferación.

De acuerdo con entomólogos, la hembra del zancudo coloca sus huevecillos en depósitos de agua, de los cuales emergen larvas, que se transforman en pupas y luego en adultos. Ese es el ciclo habitual y lleva entre 7 y 10 días, pero la temperaturas elevadas acelera ese proceso y provoca que haya más zancudos en un tiempo más corto.

Para completar su crecimiento y poder reproducirse, las hembras necesitan de la proteína de la sangre, que obtienen de los humanos. Se alimenta cada 3 o 4 días, pero si no logra saciarse, lo hace hasta conseguirlo. Si pican a una persona infectada con dengue, transmitirá la enfermedad al picar a alguien sano.

El insecto suele vivir entre 4 y 6 semanas, es doméstico y se reproduce en recipientes artificiales o naturales que contengan agua, como lo describe la OPS.

El zancudo transmisor del dengue suele poner sus huevecillos en recipientes con agua estancada, por eso es importante limpiarlos constantemente. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Sanchez menciona que años atrás en Guatemala, Sacatepéquez, Sololá y Quiché los casos que se reportaban eran mínimos, sin embargo, las altas temperaturas que actualmente se registran hacen que el zancudo migre a esos lugares y lleven el virus.

“A menor temperatura el zancudo no sobrevive, y en lugares que registran menos de 20 grados le cuesta volar, no va a querer mantener en ese clima. Le gustan las regiones tropicales”, dice, es por ello, que en Totonicapán no es usual que haya casos de dengue, los que se han reportado son de personas que se han infectaron en otros lugares, no son autóctonos.

Señales de alerta

Los síntomas que provoca la enfermedad son fiebre, náuseas, vómitos, sarpullido, dolor detrás de los ojos, dolor muscular en las articulaciones o en los huesos. La recomendación de Salud es no automedicarse y acudir al centro asistencial más cercano.

Desde el comienzo del 2024, los reportes semanales oscilan entre los 750 y mil 200 casos, pero hubo una baja considerable durante la Semana Mayor, cuando se registraron 535.

Ocho de cada diez personas diagnosticadas con dengue no han tenido signos de alarma. Mientras que uno de cada dos casos es en personas menores de 15 años.

Se han confirmado 23 personas con dengue grave, de las cuales 12 han fallecido. Hay 23 más en investigación.

Acciones de prevención

Entre las medidas para prevenir la proliferación del mosquito Aedes egypti transmisor del dengue, el Ministerio de Salud recomienda:

Lavar de manera periódica pilas y los recipientes donde se almacena agua para consumo.

Voltear palanganas, vasos, llantas, macetas y botellas y cualquier objeto en el que pueda estancarse agua de lluvia.

Un método que se impulsa en la aldea Chacté de San Luis, en Petén, para eliminar el vector es la conservación de peces en depósitos de agua como pilas y piletas, para que los ejemplares puedan alimentarse de las larvas de zancudos, con lo que se busca reducir el zancudo Aedes aegypti, causante del dengue. En esta acción se ha unido el personal salubrista y población, según el Ministerio de Salud.