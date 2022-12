Positividad por covid-19 ha aumentado en las últimas semanas y Salud espera más casos en diciembre y enero debido a fiestas de fin de año

El ministro de Salud, Francisco Coma, dijo que han notado que hay una creciente alarma en la población derivado de mucha comunicación informal que ha generado un sentimiento de riesgo en la población por la aparición de la nueva subvariante de ómicron. -la cual se ha denominado en el mundo como Perro del infierno o en Guatemala como Xibalbá-.

Expresó que efectivamente tienen el reporte del aparecimiento de esta subvariente y que “tristemente” algunos de los factores que ha generado temor en la población es el nombre que se le colocó.

“Como lo notificamos hace dos semanas, en la última secuenciación apareció esta subvariante, pero de parte de Salud hacer llamado a la población para hacerles ver que si bien es cierto que tiene características que s más contagiosa, no genera enfermedad grave o que incremente casos de hospitalización”, comentó Coma.

También dijo que es importante que la población acuda a canales oficiales para tener información oportuna y correcta y que se evite adquirirla en redes sociales en donde se está generando miedo por el aparecimiento de esta nueva cepa.

Más positividad

El ministro Coma habló también de que han notado un crecimiento en al positividad de casos de covid-19, pero que era importante aclarar que este aumento no es similares lo que ocurrió cuando apareció ómicrón en la quinta ola, y por eso no han hablado de una sexta ola, pues están viendo las estadísticas y comportamiento en otros países del mundo en los que hay un reporte en número de casos, pero las tendencias no llegan a reflejar las que hubo en la quinta ola.

Vacunados

Coma también expresó que gracias a que hay muchas personas vacunadas los contagios no son severos. Afirmó que han logrado inmunizar con esquema completo a más del 75% de la población de riesgo.

“Esto nos da técnicamente de que en caso haya un repunte, el cual podría ser esperado porque en esta enfermedad hay un comportamiento estacional y en diciembre y enero se podrían incrementar los casos, pero la cobertura de vacunación en personas de riesgo el impacto en hospitalización sería bajo”, afirmó Coma.

Más contagios

Lorena Gobern, jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, expuso que todo noviembre, pero especialmente en los últimos 15 días, han visto un aumento en la positividad y en el número de casos de covid-19.

Explicó que en noviembre se reportaban entre 100 y 200 casos diarios, pero que en los últimos 10 días han llegado a más de 1 mil contagios.

En cuanto a la positividad del covir-19, señaló que esta ha aumentado pues en noviembre estaba entre 5% y 6%, pero en la actualidad el país ha llegado a días en los que subió al 12% de positividad.

“Es una alarma, es una alerta”

“Por cada 100 casos tamizados ha habido 12 casos positivos. Esto, por supuesto, es un es una alarma, es una alerta que nos está dando la enfermedad. La transmisión nos está diciendo que hay un aumento en la transmisión y coincide con las nuevas sub variantes que a través de la vigilancia genómica que se realiza en el Laboratorio Nacional de Salud se ha identificado”, afirmó Gobern.

Afirmó que el departamento de Guatemala es el que más casos tiene de estas nuevas subvariantes, que ha causado muchos contagios en Europa y Estados Unidos.

“Hasta el momento no hay evidencia de que, ni en el país ni en otros lugares, esta variante tenga una mayor capacidad de presentar casos graves… lo que se ha identificado es de que sí tiene una mayor capacidad de transmisión y que por supuesto aunque la persona esté vacunada pues puede contraer la enfermedad; sin embargo, lo que estamos identificando es de que a pesar de que puedan enfermar no hay un riesgo aumentado de gravedad, de hospitalización, de muerte”, afirmó la funcionaria.

El semáforo

La funcionaria agregó que continúan trabajando en el Semáforo de alertas covid-19, pese a que hubo una disminución importante de casos, pues así pueden ir monitoreando la evolución de la enfermedad.

“Del 11 al 24 de noviembre hay un incremento de los municipios en rojo. No teníamos ninguno en rojo del 28 al 10 de noviembre y ya para el 24 de noviembre pues obviamente aumentamos 7 veces más la cantidad de municipios en rojo”, expresó Gobern.

En Huehuetenango hay cinco municipios en rojo por el covid-19 y los otros dos están en Santa Rosa y en El progreso.

Señaló que se monitorea las zonas con mayor positividad del país, como Huehuetenango, Quiché, Guatemala, pues es donde hay más concentración de personas, y esto se une a eventos masivos que se desarrollan como conciertos o fiestas de fin de año.

Lea también: “Perro del Infierno”: Salud emite alerta epidemiológica por presencia de subvariante de ómicron y esto recomienda

Hisopados

Efraín Juárez, director del Sias, dijo en la conferencia que el programa de inmunización contra covid-19 sigue implementándose a nivel nacional y que la meta era de 14 millones 853 mil 7 personas a ser vacunadas.

Refirió que se han inmunizado con primera dosis a 8 millones 853 mil 795 personas y con segunda dosis a 7 millones 24 mil 89 personas para un 47.29% de vacunación en segunda dosis.

En refuerzos han vacunado 3 millones 853 mil 318 para una cobertura del 24.13% y segundo refuerzo han inmunizado 486 mil 879 personas para un 3%.

“En el país se han vacunado 19 millones 948 mil 7 personas lo que nos da cierta garantía en términos de que tenemos una cobertura y una protección de rebaño en términos de las personas que cuentan con inmunidad y protección sobre cómo vivir 19”.

Hay cerca de 350 centros que realizan hisopado y se han integrado algunas brigadas móviles que se presentan en zonas rurales y con ello asegurar que se está llegando a varios lugares de difícil acceso para llegar a los centros de salud.

El funcionario dijo que han notado una disminución de la asistencia a los puestos de vacunación lo que los ha obligado a cerrar algunos puestos de vacunación y que actualmente hay 2 mil 194 puestos.

“Estamos vacunando en este momento alrededor de 1 mil a 1 mil 500 personas al día y a fin de asegurar que tengan su segunda o su tercera dosis de vacunación”, comentó Juárez.

Le puede interesar: Cómo se prepara Guatemala para recibir a miles de viajeros durante la temporada de fin de año, esto dicen las autoridades

13 mil vacunas disponibles

Los funcionarios de Salud dijeron que hasta el omento hay disponibilidad de vacunas Moderna y que aproximadamente hay 13 mil dosis para los 194 puestos de vacunación.

“Estamos a la espera del arribo de nuevos embarques de vacunación principalmente de la vacuna Moderna para continuar con nuestro plan de vacunación”, comentó.

Además, que la disponibilidad de pruebas para detectar covid-19 es de 880 mil, todas de antígeno.

El viceministro de Salud, Gerardo Hernández, señalo que están teniendo una leve alza en los pacientes que están asistiendo a los hospitales por covid-19, pero que eso es lo que se esperaba.

“Los hospitales están bastante controlados. Es importante que sepa la población de que todos los hospitales tienen un área para para tratar esta enfermedad hemos entendido que esta enfermedad vino para quedarse así que no hay nada qué preocuparse. El día de hoy hemos tenido un incremento de pacientes ingresados a nivel nacional con un número de 79, 62 de ellos moderados y 17 pacientes severos”, afirmó el viceministro de Hospitales.

“En este momento tenemos 1 mil 388 camas disponibles para la población. Tenemos 79 ocupadas o sea tenemos suficientes pero eso no quiere decir que nos relajemos lo más importante siempre va a ser la prevención y tenemos que ser muy respetuosos de esta enfermedad para evitar cualquier situación”, comentó Hernández.