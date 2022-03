Prensa Libre gana premio internacional Award of Excellence en concurso anual Best of News Design Creative Competitions

En la 43 edición del concurso anual Best of News Design Creative Competitions, de la Society for News Design (SND) con sede en Estados Unidos, Prensa Libre se hizo acreedora del premio Award of Excellence.

El galardón se obtuvo por la publicación del mural infográfico Guatemala tu nombre inmortal, publicado en ocho entregas desde el 21 julio al 10 de septiembre del 2021.